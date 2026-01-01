永靖鄉公所舉辦元旦升旗典禮暨路跑活動 民眾參加踴躍

彰化縣永靖鄉公所舉辦元旦升旗典禮暨路跑活動。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕永靖報導

彰化縣永靖鄉公所為慶祝一一五年元旦，並提倡全民體育，增進身心健康，提升生活品質，於元旦清晨六點在公所前廣場，舉辦第四十屆元旦升旗典禮暨路跑活動。民眾參加踴躍，大家精神奕奕，一起跑出健康，跑出新年新希望。

元旦一大早，鄉長魏碩衛帶領大家慶祝元旦升旗典禮、齊唱國歌，一同為路跑揭開序幕，今年特別邀請味全龍啦啦隊「Dragon Beauties 小龍女」成員心璇、小蛙、群群帶來精彩的開場表演，也邀請員永村社區大學帶來活力暖身操，氣氛熱烈歡騰。

廣告 廣告

另邀請馬卡龍公益超跑、重型機車「初老騎士大羊團/彰化聯隊」共同擔任路跑活動領航，隨著起跑鳴笛正式響起，超跑與重型車隊領航出發，聲勢浩大。

鄉長魏碩衛表示，此活動已邁入第四十屆，為鄉內年度規模最大的重要活動之一，活動分成十一公里及六公里組，並依年齡分為社會男子組、社會女子組、國中男生組、國小男生組、國小女生組、長青男子組、長青女子組共七組，鼓勵各年齡層的大小朋友及長輩一起同樂。

魏碩衛說，此次共有三千五百位民眾報名，相當踴躍。另外，鄉內各村辦公處、社區發展協會及社團企業等單位沿途設置二十五處加油站，替選手加油及提供茶水、點心補給，期讓所有選手感受永靖的熱情。主辦單位準備限量紀念品外，鄉內企業也贊助手套，一起送給跑完全程民眾。