永靖鄉公所舉辦新春揮毫 捐發票贈春聯公益義賣活動

永靖鄉公所舉辦新春揮毫捐發票贈春聯公益義賣活動。(記者吳東興攝)

記者吳東興／永靖報導

彰化縣永靖鄉公所為迎接農曆春節到來，三十一日在公所前廣場舉辦一一五年度新春揮毫捐發票贈春聯公益義賣活動，邀請數十位書法名家現場揮毫，吸引很多民眾參與，場中也有各社區的歌舞表演及薩克斯風演奏、公益跳蚤市場等，鄉長魏碩衛特別準備限量大吉大利紅包袋發給民眾，全場洋溢濃濃的年節熱鬧氣氛。

活動邀請沈宗儒老師等數十位書法名家，現場書寫吉祥祝福的春聯，鄉公所特結合公益，民眾只需憑一月紙本或雲端發票二張，即可兌換現場揮毫或預先書寫的春聯一副。募集的發票將全數捐予華山基金會等公益團體，為社會弱勢族群送上暖冬祝福。

廣告 廣告

另安排永北、永南、五福等多個社區接力表演各項才藝，還有敦厚太鼓團熱情表演、薩克斯風演奏等。另有公益跳蚤市場公益義賣及各項政令宣導。鄉長魏碩衛準備大吉大利紅包袋發送給現場民眾，讓大家帶來福氣。

魏碩衛表示，傳統文化習俗於春節期間，以吉利、吉祥、喜慶的賀年春聯貼於家門，象徵除舊佈新，萬象更新，增加年節氣氛，更可展現家家有傳統文化之美，藉由書法家手寫春聯，盼能為民眾開啟嶄新充滿希望的一年，更藉公益凝聚鄉親感情，傳遞社會溫暖。