永靖鄉米食果苗節熱鬧登場 一起感受甜、香與人情味





「114年度永靖鄉米食果苗節 農特產品推廣暨公益關懷活動」，於22日下午1點在永靖鄉簡易棒球場外野區綠地熱鬧登場！今年以創新發想「水果回娘家」 主題，邀請大家來嚐美食、學技藝、逛攤位、做公益，一起感受屬於永靖的甜、香與人情味！

此次活動亮點滿滿，吃喝玩樂一次搞定！今年的活動可說是「一場味蕾與笑聲的饗宴」，現場安排了米食料理與果苗嫁接示範，從瑚璉社區的花生黑芝麻米漿、到港西社區的鹹豬肉拌飯秘方，再到湳港社區德金種苗行的果苗嫁接教學，每一攤都讓人「嘴巴忙、相機也忙」，看得過癮、吃得更滿足！

廣告 廣告

永靖鄉米食果苗節熱鬧登場 水果回娘家．一起來享米食、嚐幸福

不想只當觀眾？那就親手做看看吧～跟著老師一起動手體驗，從田裡到餐桌，做出屬於自己的幸福滋味，還有社區特色點心攤、農特產品展售、在地表演輪番上陣，整個下午都熱鬧滾滾！

好康兌換，越早來越划算，早到就是王道！只要到現場排隊報到，就能拿到兌換券一張，換取精緻米食點心＋水果苗一株！另外，持9、10、11月當期發票三張，還能再兌換手工麻糬一盒（數量有限、送完為止）！重點是～這些發票全數捐給公益團體，邊吃甜甜、邊做愛心，讓溫暖像米香一樣，越傳越遠。

活動現場特別設有公益關懷攤位與在地小農區，讓大家在享受美味的同時，也能幫助到更多需要的人。「吃在地、挺在地、愛在地」這就是咱永靖人的精神！

節目不斷電，熱鬧一整下午！從開場表演、鄉長致詞、米食果苗教學，再到社區才藝秀、發送米食點心與水果苗，節目接力上陣、精彩連連！邀請大家帶著家人、朋友一起出門，邊看表演邊吃美食，享受悠閒又熱鬧的週末午後。

鄉長魏碩衛表示，「米食果苗節不只是永靖的驕傲，更是我們對土地的感恩。」希望大家透過這場活動，能更了解在地農特產的美好，也一同把愛與關懷傳出去。

鄉長魏碩衛預告接下來的精彩活動，12/6「永靖團圓幸福平安季點燈晚會」，12/13–12/14「2025永靖謝平安家年華」熱情邀請大家來作客遊永靖，感受這片土地的純樸魅力與豐收喜悅！想吃、想玩、想學、想做愛心？那就別錯過這天，帶著家人朋友，一起「水果回娘家」！

更多新聞推薦

● 東北季風今晚南下 北台轉濕涼