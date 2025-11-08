▲永靖鄉農會舉辦「幸福蔬果 花現永靖」農產品推廣行銷活動，彰化縣長王惠美恭賀今年各項評鑑競賽的得獎者，在各項領域獲得不凡成就。 （圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為行銷在地農特產品，發揚地方特色，永靖鄉農會今(8)日上午舉辦「幸福蔬果 花現永靖」農產品推廣行銷活動，彰化縣長王惠美恭賀今年各項評鑑競賽的得獎者，包括洋香瓜評鑑、茄子評鑑、國產龍眼蜂蜜品質評鑑，以及苔球及小品盆栽設計競賽的優勝者，在各項領域獲得不凡成就。

王惠美縣長恭喜永靖鄉農會榮獲114年第2屆洋香瓜評鑑團體組冠軍、彰化縣茄子果品評鑑競賽團體組冠軍、優質溫室早春巨峰葡萄評鑑競賽團體組季軍、以及提芭優質番石榴評鑑白肉組團體組季軍等多項殊榮。這些亮眼的成績，正是理事長、常務監事與總幹事三位首長帶領團隊，共同努力、辛勤耕耘的成果。

彰化縣政府農業處表示，今年永靖鄉特別舉辦苔球及小品盆栽設計競賽，共有60組參賽，每一位參賽者結合植物造型與設計美感進行園藝創作。苔球以苔蘚包覆根系、搭配植栽素材，創造出自然又療癒的「綠色小宇宙」；小品盆栽則以細緻構圖與比例美學，將植物之美濃縮於小巧盆景中，展現園藝與藝術的完美融合。縣府將持續與各鄉鎮市農會攜手合作，推廣地方農特產品，打造地方特色新亮點。