永靖鄉農會舉辦「苔球盆栽組合設計競賽」 培養園藝創作的興趣與美感





為推廣地方園藝產業與美學創作，永靖鄉農會將於11月4日（星期二）在本會五樓會議室舉辦「苔球盆栽組合設計競賽」，邀請熱愛園藝的民眾以創意與巧思，展現苔球之美與盆栽藝術。本次競賽獎勵豐厚，設有冠軍一名獎金8,000元、亞軍二名5,000元、季軍三名3,000元及優勝六名1,000元，均頒發獎牌乙只。

農會祕書林瑞敏表示，本次活動為「114年度永靖鄉園藝產業推廣暨苔球及小品盆栽設計評鑑活動計畫」，延續過去幾屆花藝競賽，因過去開花保存時間較短，今年改為苔球盆栽組合及蘭花及小品，讓展品時間可增長，同時可利用到在地花卉盆栽，以及整體設計美感相關運用較多，農會期盼透過比賽形式，推動園藝設計的學習與實作，培養園藝創作的興趣與美感。

此次參賽者報名時需繳交報名費300元整，報名費用將於活動結束後捐贈社福單位，推廣作愛心活動。競賽分為上午場09:30–11:00與下午場13:30–15:00兩場次，每場各30人，共錄取60名參賽者。比賽評分重點包含「盆栽整體配置」、「技巧」、「空間感」與「美感完整度」四大面向。

評審作業將於11月5日（星期三）進行，得獎名單於當日公布於永靖鄉農會官方FB粉絲專頁。得獎作品並將於11月8日（星期六）「幸福蔬果 花現永靖 產業文化活動」中展出，並於現場頒獎表揚。

此外，11月8日（星期六）「幸福蔬果 花現永靖 產業文化活動」，內容豐富多彩，現場除有農事、四健、家政及綠照班成果展，並結合產銷班展示、青農市集、食農教育推廣活動，展現永靖鄉多元農業推廣成果與在地產業魅力。

活動當天安排一系列精彩節目，包括福興國小戰鼓表演、永靖國小烏克麗麗及樂器演奏、活力熱舞與舞蹈表演、永靖農會鼓動熱力演出、泡泡互動秀與氣球人表演等，現場氣氛熱鬧非凡。並辦理洋香瓜評鑑及茄子評鑑及苔球盆栽組合設計競賽頒獎典禮，表揚優秀得獎者。

同時也推出深受民眾喜愛的花藝組合盆栽DIY體驗及花藝蔬果展示，邀請大家親手體驗園藝創作，感受花草與蔬果結合的美學魅力。活動現場還有肉品、米食品嚐與農產品贈送。

永靖鄉農會誠摯邀請鄉親朋友踴躍參與，於活動中欣賞園藝創作成果、體驗手作樂趣，並支持在地青農，用行動共襄盛舉，讓永靖的幸福與綠意持續綻放。

