永靖鄉農會辦理農產品推廣行銷產業文化活動 民眾熱情參與

彰化縣永靖鄉農會辦理農產品推廣行銷產業文化活動，民眾熱情參與。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕永靖報導

彰化縣永靖鄉農會八日在農會前廣場舉辦「幸福蔬果，花現永靖」農產品推廣行銷產業文化活動，現場展示各式各樣花果、花藝，花香果香四溢，還有產銷班農產品行銷推廣、米食料理品嘗、青農促銷展售、家政，綠照班成果展、花藝及盆栽DIY及社團才藝表演、小丑氣球表演等，豐富多元，吸引許多民眾到場，十分熱鬧。

永靖農會總幹事陳翠玲表示，期望透過活動讓民眾了解農會對農業的推廣、青農的培育、高齡者及農村婦女的照顧、青少年農業教育的付出，希望永靖的農特產品讓更多人發現及支持。

永靖鄉盛產花卉蔬果種苗，現場擺滿各類盛開花卉及精美花藝，香氣四溢，花團錦簇，爭相鬥豔，美不勝收，吸引大家的目光。此次活動也特別舉辦優質美學花藝設計等競賽頒獎，藉此鼓勵大家提升生活品質，也讓鄉內花卉產業升級。也邀請各種子種苗公司設攤介紹展示最新、優質的蔬果種苗，提供給農友多重的栽種選擇。

舞台上則有綠色照顧站學員太鼓打擊表演及社區舞蹈表演、永靖國小社團烏克麗麗及電子琴表演、小丑氣球演出等。其他還有健康豬肉、米食及國產雜糧展示品嘗、花藝設計及組合盆栽DIY及青年農民特產品展售、農事產銷班、家政班、四健會成果展及食農教育體驗推廣等，讓民眾有吃、有看、有掠、有做，度過美好的一天。