永靖鄉農會農產品推廣 縣長恭賀多項評鑑優勝者
▲王縣長首先恭賀今年各項評鑑競賽的得獎者。（記者方一成攝）
為行銷在地農特產品，發揚地方特色，永靖鄉農業今（八）日上午舉辦「幸福蔬果 花現永靖」農產品推廣行銷活動，縣長王惠美受邀與會。王縣長首先恭賀今年各項評鑑競賽的得獎者，包括洋香瓜評鑑、茄子評鑑、國產龍眼蜂蜜品質評鑑，以及苔球及小品盆栽設計競賽的優勝者，在各項領域獲得不凡成就。
王縣長也恭喜永靖鄉農會榮獲一一四年第二屆洋香瓜評鑑團體組冠軍、彰化縣茄子果品評鑑競賽團體組冠軍、優質溫室早春巨峰葡萄評鑑競賽團體組季軍、以及提芭優質番石榴評鑑白肉組團體組季軍等多項殊榮。這些亮眼的成績，正是理事長、常務監事與總幹事三位首長帶領團隊，共同努力、辛勤耕耘的成果。
縣府農業處表示，今年永靖鄉特別舉辦苔球及小品盆栽設計競賽，共有六十組參賽，每一位參賽者結合植物造型與設計美感進行園藝創作。苔球以苔蘚包覆根系、搭配植栽素材，創造出自然又療癒的「綠色小宇宙」；小品盆栽則以細緻構圖與比例美學，將植物之美濃縮於小巧盆景中，展現園藝與藝術的完美融合。縣府將持續與各鄉鎮市農會攜手合作，推廣地方農特產品，打造地方特色新亮點。
