永靖鄉長盃5對5籃球賽開打 10隊130名選手激戰全場

▲114年永靖鄉長盃5對5籃球錦標賽今日在永靖簡易棒球場旁籃球場登場，永靖鄉公所機要秘書鄭俊良代表鄉長魏碩衛出席活動並主持頒獎。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】114年永靖鄉長盃5對5籃球錦標賽今（22）日在永靖簡易棒球場旁籃球場登場，永靖鄉公所機要秘書鄭俊良代表鄉長魏碩衛出席活動並主持頒獎。賽事分為社會組與國小組，共有10隊、130名選手參賽。選手們在場上全力拚戰，場邊加油聲與掌聲此起彼落，充分展現永靖鄉蓬勃的運動風氣與社區凝聚力。

今年賽事由社會組4隊、國小組6隊組成，隊隊實力堅強，從場邊觀戰的家長與球迷都看得緊張萬分。球員在場上展現熟練技巧與默契配合，無論是快攻、三分球或防守對抗，都讓比賽高潮迭起。

廣告 廣告

永靖鄉長魏碩衛表示，感謝立委陳素月協助向體育署爭取經費整修球場，讓鄉內球友能擁有更安全、舒適的運動空間。公所也將持續推動全民運動，從基礎設施到在地賽事，都希望讓孩子放心運動、青年充分發揮，進一步活絡社區。

本次賽事結果出爐，社會組由「隆藝隊」奪冠，「田田集團」獲得第二名；國小組由「僑信國小B」拿下第一，「靜修國小」與「僑信國小A」分居第二、三名，「太平國小」則獲得第四名。選手們賽後互相祝賀，氣氛溫馨熱烈。