永靖鄉長盃5對5籃球賽開打 10隊130名選手激戰全場
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】114年永靖鄉長盃5對5籃球錦標賽今（22）日在永靖簡易棒球場旁籃球場登場，永靖鄉公所機要秘書鄭俊良代表鄉長魏碩衛出席活動並主持頒獎。賽事分為社會組與國小組，共有10隊、130名選手參賽。選手們在場上全力拚戰，場邊加油聲與掌聲此起彼落，充分展現永靖鄉蓬勃的運動風氣與社區凝聚力。
今年賽事由社會組4隊、國小組6隊組成，隊隊實力堅強，從場邊觀戰的家長與球迷都看得緊張萬分。球員在場上展現熟練技巧與默契配合，無論是快攻、三分球或防守對抗，都讓比賽高潮迭起。
永靖鄉長魏碩衛表示，感謝立委陳素月協助向體育署爭取經費整修球場，讓鄉內球友能擁有更安全、舒適的運動空間。公所也將持續推動全民運動，從基礎設施到在地賽事，都希望讓孩子放心運動、青年充分發揮，進一步活絡社區。
本次賽事結果出爐，社會組由「隆藝隊」奪冠，「田田集團」獲得第二名；國小組由「僑信國小B」拿下第一，「靜修國小」與「僑信國小A」分居第二、三名，「太平國小」則獲得第四名。選手們賽後互相祝賀，氣氛溫馨熱烈。
其他人也在看
創紀錄！淡江二型探空火箭飛行高度超過7公里 驗證新一代航電系統穩定性能
生活中心/綜合報導淡江大學航空太空工程學系於今（23）日上午6時46分，在屏東旭海國科會「短期科研探空火箭發射場域」成功發射第4支小型科研探空火箭「淡江二型」。火箭燃燒推進時間13秒，到達最高飛行高度時間38秒；最高飛行高度超過7公里，為歷來最高成績。全程依照預定程序順利完成飛行，並順利降落於預定落點範圍內，圓滿完成任務，為淡江大學火箭發展史再添新頁。民視 ・ 2 小時前
台東森林公園辦親子健行 2200人同享戶外樂趣
【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】為了讓家庭更緊密連結，享受戶外運動樂趣，臺東縣政府於今(22)日在臺東森林互傳媒 ・ 15 小時前
金門第22屆浯島文學獎 首設「劇本創作組」首獎從缺
金門縣文化局今天舉行總獎金100萬元的第22屆「浯島文學獎」頒獎典禮，除了原有的小說、散文與新詩3大組別，首度增設「劇本創作組」。副縣長李文良說，文學是一個地方文化水平的重要象徵，大家一起辛苦耕耘，縣府會去創造更多有利文學創作的環境。第22屆「浯島文學獎」6月1日開放徵件，收到238件參賽作品，經過自由時報 ・ 14 小時前
垃圾費、保費將上調 小商家叫苦：恐縮減人手 甚至關門
舊金山多數家庭與小型商鋪即將面臨一筆新的生活成本壓力。根據舊金山市政府21日公告，市內垃圾收集服務提供商Recology...世界日報World Journal ・ 22 小時前
北市文化小旅行解說牌太小、「莫名失蹤」 文化局回應了
台北市長蔣萬安推動一百條台北文化小旅行政見，於今年七月底達標，並建置完成「臺北文化100點」網站。不過，記者實地走訪十五處文化點，發現僅有五處地點，有找到文化小旅行解說牌，多數解說牌「莫名失蹤」；更有第一線里長直言，里內有景點入選，自己卻事前不知情，直到上網查詢才知曉該政策。自由時報 ・ 17 小時前
202位新受證志工 人生道路有方向
今天22號也是北區第二場的歲末祝福，現場一共來了202位新受證的慈濟志工，每一個人臉上都洋溢著期待與莊嚴。而待會要看到的這兩位慈濟志工，都是有各自的人生故事，有人是因為疫情回台，跟慈濟搭上線，有人...大愛電視 ・ 17 小時前
23日白天回暖 24日入夜北部轉濕涼
（中央社記者黃巧雯台北22日電）氣象署表示，明天白天氣溫將明顯回升，各地多雲到晴；24日晚間起東北季風增強，雨區略擴大至北部地區，天氣轉涼，預計25日晚間至26日清晨，中部以北及東北部低溫約14至16度。中央社 ・ 19 小時前
臺東移民節熱鬧登場 新住民新書發表綻放多元文化故事
【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】為展現臺東對新住民文化的重視與支持，臺東縣政府於今(22)日舉辦「移民節暨互傳媒 ・ 14 小時前
計程車爭排班地盤爆衝突 運將控施暴驗傷提告
社會中心／綜合報導來看這司機為了搶排班，居然對來載客的小黃運將動粗！有運將投訴，到台北香格里拉飯店載客，卻遭台灣大車隊的司機攻擊，不但出言辱罵，甚至出手打掉手機，拉扯過程胸口也被抓傷。他不堪受辱，驗傷提告。不過，台灣大車隊發聲明，否認香格里拉飯店士專屬排班點，也召回動粗司機釐清過程，不排除解除合作！一大早，司機看到飯店人員招手，原本開心轉進飯店準備載客。沒想到卻遇到同業，暴力相向！計程車爭排班地盤爆衝突 運將控施暴驗傷提告（圖／民視新聞）受傷司機陳兆旋痛批指出，「車進來，他有對我閃大燈，還按喇叭，然後下車過來，走到我旁邊跟我講說，這是他們台灣大車隊排班點，就是說有出言恐嚇說，要把我打死之類的。司機出示行車紀錄器，只見對方衝過來，右手揪住運將胸口，左手指著開始威脅！只見兩位司機互嗆說，「你以為我不敢打你嗎？」，「(來啊)看什麼，你看什麼！」而且衝突不只一次，運將中午再回飯店，想找司機溝通，結果對方看到手機在拍，又抓狂了。計程車爭排班地盤爆衝突 運將控施暴驗傷提告（圖／民視新聞）兩人爆發激烈衝突，不斷嗆說「拍什麼拍」，另一名司機還把手機打掉，互搶手機，全被行車紀錄器都有拍起來。這次更兇，把運將壓在畫面左側，連手機都打掉。受傷司機陳兆旋痛批指出，「你只要說聲道歉，但是對方卻認為說，我在故意找他麻煩，那時就是抓我衣服的領口，就是造成我胸口，皮膚有輕微撕裂傷」。不理性的行為，讓陳姓運將不願再忍，直接驗傷提告。台灣大車隊聲明，更是重重打了動手司機一耳光。不但否認香格里發飯店是專屬排班點，而且確認施暴，至少停機七天、甚至終止合作。這下，這名火爆司機，恐怕要為自己魯莽行為付出沉重代價！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：計程車爭排班地盤爆衝突 運將控施暴驗傷提告 更多民視新聞報導應曉薇「暫時停權處分可望撤銷」 避免她退國民黨拚連任、瓜分藍營票源獨家／白色轎車直接撞進高雄輕軌軌道 車頭全毀慘況曝光台灣首見！化粧品檢出禁用「蘇丹紅」色素！國內12家業者被波及清查民視影音 ・ 14 小時前
中信盃黑豹旗》大溪高中職棒好手輩出！ 鄭錦繁期待有室內練習場
桃園大溪高中近年來有不少職棒球員加入中職，從樂天桃猿的鍾玉成、富邦悍將的陳品宏等，慢慢受到關注，大溪高中主帥鄭錦繁也很感謝桃園市政府、桃園棒球「教父」張滄彬老師以及開南大學等相關單位幫助，不過鄭錦繁還有一個願望，就是希望未來可以有室內打擊練習場。TSNA ・ 23 小時前
TPBL》「很多東西不用再多說」國王惜敗雲豹 洪志善認為球員表現100分
衛冕軍新北國王今浪費13分領先，以101：103不敵桃園雲豹，苦吞2連敗，排名也被夢想家超越，掉到聯盟第6名，代理總教練洪志善賽後表示，球員在執行上的表現已經100分，不會苛責子弟兵。洪志善在賽後記者會上指出，今天球員表現已經很好了，隨後意有所指表示，「各項數據該贏的都贏了，輸的那一項跟數字比較多的自由時報 ・ 16 小時前
「晶片戰爭」作者米勒受訪 (圖)
「晶片戰爭」作者米勒20日在美國半導體產業協會（SIA）舉行的羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）頒獎晚宴接受中央社採訪。中央社 ・ 1 天前
金馬紅毯／首入圍男配角！黃鐙輝「百萬行頭」登場激喊 ：得獎會嚇傻
從影15年的黃鐙輝憑藉《左撇子女孩》首次入圍金馬62最佳男配角，人生第一次踏上金馬紅毯，談到心情，雖然不緊張，但他一路被大家喊「要得獎」確實讓壓力上升，「這些壓力都充滿祝福，真的超超超超感動！」笑稱對得獎沒有過高期待，「能入圍已經很滿足，如果真的得獎我可能會嚇傻。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
印度"太陽城"巴德拉 點亮450萬戶家庭
在印度拉賈斯坦邦的沙漠中，一座太陽能電廠，改變了上千人的生活。曾經因為長期停電而被迫中斷的農耕、課業和商機，如今都在太陽能的支持下，重新啟動，穩定的電力不只讓村民擺脫高溫與黑暗，也帶來了希望。 曾...大愛電視 ・ 17 小時前
打造女性友善城市 南市居家安胎服務最高補助1.1萬元
台南市政府以「性別平權、幸福共榮」為願景，推動多項婦女福利、培力與家庭支持服務，從孕期照顧、幼兒與家庭支持，到職涯發展及性別平權倡議，協助女性在婚育、工作與家庭等不同階段安心發展。其中，南市首創的「居家安胎服務」，每案最高補助1萬1000元。自由時報 ・ 4 小時前
新買透天厝是凶宅？證人瞎掰「親眼見證輕生」 桃檢打臉偽證罪起訴
新竹江姓女子2年前透過房仲，向吳姓女子買下桃市桃園區1棟透天厝，成交後才聽說曾有租客在屋內輕生，氣得告吳女詐欺；自稱曾住...聯合新聞網 ・ 18 小時前
扶輪服務日公益1加1 社友攜手廠商捐助弱勢
[NOWnews今日新聞]為推廣團結行善精神，並結合社會各界共同宣揚扶輪，以「團結行善•讓我們一起FUN轉世界」為理念，由台中市政府衛攜手國際扶輪3461地區籌劃，集結台中大屯扶輪社等70個扶輪社共同...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
自由車》杜志濠全國公路錦標賽甩開病魔 個人計時賽5度封王
去年因病毒感染無法參賽的「濠小子」杜志濠，如今在全國自由車公路錦標賽暨菁英排名賽甩開陰霾，男子個人計時賽飆出台東賽道最快的52分54秒61，第5度封王足令他信心大振，期許再接再厲爭取佳績。杜志濠112年全錦賽完成個人計時賽4連霸，去年因感染EB病毒缺席，今年捲土重來，不但榮膺首位飆進53分鐘關卡的車自由時報 ・ 15 小時前
TPBL》雲豹6連勝後吞首敗是傷害也是好事 林信寬：一直贏下去不會知道問題
TPBL龍頭桃園雲豹今克服13分落後，靠莊博元的關鍵抄截以103：101拿下勝利，也送國王2連敗，林信寬認為，週三不敵高雄海神吞下首敗，對球隊而言不是壞事，這場勝利要歸功團隊快速修正問題。雲豹今大半時間都處於落後，比賽終了前11秒，靠著莊博元的關鍵抄截與克羅馬進2分，上演逆轉秀，賽後以7勝1敗續居聯自由時報 ・ 15 小時前
女子騎車搖晃辯「風大太冷」 警採驗唾液揪毒駕
有名女子自稱在五分埔賣衣服，上班途中騎車搖搖晃晃，被巡邏員警發現一路跟隨後把車攔下，儘管女騎士辯稱，是風太大、很冷才會發抖，但員警用唾液快篩，一驗是毒駕。 #騎車搖晃#驗唾液#毒駕東森新聞影音 ・ 14 小時前