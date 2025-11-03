永靖長輩越活越聰明！頂新和德文教基金會推BMB聰明活訓練

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】長輩們越動越年輕！頂新和德文教基金會與中正大學魏惠娟教授合作推動的「人生100聰明活：BMB訓練與成效評估計畫」，今（3）日在彰化永靖鄉舉行成果發表會，學員們展現十二週訓練後的成果，不只體力變好、走路更穩，連心情都跟著開朗起來。

頂新和德文教基金會攜中正大學推「BMB聰明活」，長輩們以嶄新姿態登場，展現健康、自信與活力。（頂新和德文教基金會）

台灣人平均壽命雖然有80歲，但「不健康的老年」也長達8年。永靖鄉的老年人口比例又比全國高，提早邁入超高齡社會。為了讓長輩不只長壽還能健康生活，頂新和德文教基金會與中正大學魏惠娟教授合作，在瑚璉、四芳兩個社區推出「BMB聰明活」課程，幫助長輩動得聰明、活得開心。

這項課程一共12週，內容結合運動與腦力訓練，超過600人次長輩參與，成果發表會上，大家精神奕奕、活力滿滿。體適能測驗也證明成果驚人，肌耐力從「普通」進步到「很好」，心肺功能大幅提升。像是「原地抬膝兩分鐘」這個項目，就有長輩從一開始抬不起腿，到現在能連續完成20次以上，讓人直呼太厲害！

學員胡碧章分享，參加課程前因下肢無力，坐下後常難以站起來，甚至擔心跌倒。她說：「老師教我們用口訣邊動邊記，現在走路更穩、頭腦也變靈光了。」簡單的話語，道出課程帶來的實際改變。

中正大學魏惠娟教授表示，BMB的意思是「身心平衡」，核心理念是同時鍛鍊身體和腦袋。課程中設計了許多「雙重任務訓練」，像是邊拍球邊背誦、邊走路邊數步，讓長輩在動作中動腦，不僅訓練體能，也刺激反應力與記憶力。

永靖鄉共好協會理事長陳雍讓也說，這次計畫讓社區看到企業回饋的深度，從企業、學術到地方，大家一起合作，真正幫助長輩找回健康與自信。他強調：「社區願意學習、願意動起來，成果才會長長久久。」

頂新和德文教基金會秉持創辦人魏應充「回饋故鄉、服務社區」的理念，長期深耕永靖，推動各項社區共好行動。這次「BMB聰明活」不僅讓長輩變健康，也讓社區更有活力，替永靖打造出一個「越活越聰明、越活越開心」的樂齡新樣貌。