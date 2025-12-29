永靖高工學生全國工業類技藝競賽勇奪四金手獎二優勝

彰化縣永靖高工學生參加全國工業類技藝競賽勇奪四金手獎二優勝。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕永靖報導

彰化縣國立永靖高工學生參加一一四學年全國高級中等學校工業類技藝競賽，勇奪四座金手獎及二項優勝，表現優異。二十九日由校友會理事長曹榮源、家長會江威漢及校長林麗容分別頒發獎勵金，勉勵學生再接再厲，更上一層樓。

獲獎同學分別是機械製圖金手獎第一名黃寶弘。電腦輔助機械製圖金手獎第三名蘇宗和。室內空間設計金手獎第三名黃子育。室內配線金手獎第八名方志勇。車床優勝劉宗翰。工業配線優勝蔡侑洲。

獲機械製圖職種金手獎第一名的黃寶弘與電腦輔助機械製圖職種金手獎第三名的蘇宗和，都是從國小時期就開始接觸機械製圖領域，從全國技能競賽青少年組一路參賽，歷經各項大小比賽，打下扎實的基礎。

指導老師邱柏瑄與楊秦富表示，選手除了平日練習，假日也都到選手室持續練習，春節也只放三天，累了師生就一起打球紓壓，培養深厚的師徒情感。經過三年精實的訓練，終於在工科賽大放異彩，永工製圖科也創下連續兩年都獲得金手獎第一名的榮譽。

室內空間設計職種金手獎的黃子育和室內配線職種金手獎的方志勇，也都在平日和假日投注大量時間精進技能，讓他們在專業類科的學習和實作上有了大幅的進步。過程中常遇到瓶頸，但保持初衷，堅持下去，有問題立刻詢問指導老師，沒有靈感時就去運動，或上網找尋適合的素材，並找尋一項興趣，抒發自己的壓力，就能找回動力。