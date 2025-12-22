永靖高工學生抗震盃—地震工程模型製作國際競賽勇奪第一名

彰化縣永靖高工學生參加抗震盃—地震工程模型製作國際競賽勇奪第一名。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣永靖高工製圖科學生參加國家實驗研究院國家地震工程研究中心舉辦的「抗震盃—地震工程模型製作國際競賽」，勇奪高中職組第一名。

此次競賽，高中職組與大專組合計共九十八支隊伍、近五百人參賽。永靖高工製圖科共有林原鑫、李子承、黃寶泓和黃慈堯兄妹四名學生參賽，各自負責立柱、強化結構、補強等，還曾經被電鑽傷到送急診。如今得獎，他們表示，一切的努力有這樣好的成果，實在太高興了。

指導老師林茂宏表示，所有參賽隊伍須在五個半小時內，依主題「單一集中載重平臺的塔型結構物」，利用細木條、熱熔膠、橡皮筋、紙張、細棉繩等有限材料來製作模型。模型上必須加載至少十二個零點六公斤的質量塊，經由振動台模擬地震搖動狀態，測試其設計是否足以抵抗地震的侵襲。

林茂宏說，競賽採性價比（capability-price ratio, CP值）評比：以模型能承受的最大震度作為「性能」，以模型材料重量為「價格」，CP值越大名次越前。他們以梁柱構架為基礎，並以少許斜撐增加模型韌性，展現輕量化設計思維；柱子部分以木條強化，以提升模型承載力與對抗地震基底剪力與抗彎矩的能力。上方承載質量塊的平台則加設框架與斜撐，確保支撐力與穩定性。最終，該模型成功通過規則上限八00 gal振動台測試，展現優異的耐震性能與設計效率，獲得第一名。

校長林麗容表示，學生設計的模型是一個高塔，結合室內空間設計科另外製作出瞭望臺景觀模型，以表達高塔在生活中的應用。