永靖高工工科技藝競賽大放異彩 奪4金手獎、2優勝

▲彰化縣國立永靖高工學生參加114學年全國高級中等學校工業類技藝競賽，奪得4座金手獎及2項優勝，表現優異。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣國立永靖高工學生參加114學年全國高級中等學校工業類技藝競賽，奪得4座金手獎及2項優勝，表現優異。永靖高工得獎職種同學分別是機械製圖金手獎第一名：黃寶弘同學。電腦輔助機械製圖金手獎第三名：蘇宗和同學。室內空間設計金手獎第三名：黃子育同學。室內配線金手獎第八名：方志勇同學。車床優勝：劉宗翰同學。工業配線優勝：蔡侑洲同學。

永靖高工實習處主任張接明表示，學生參加工科技藝競賽，都以能夠拿到金手獎為首要目標，除了對個人努力的肯定和彰顯學校的榮耀之外，對將來升學也有幫助。本屆工科賽共有943位選手競爭29個職種，永工選手歷年都能在比賽中脫穎而出，取得傑出的成績。金手獎選手是技職學生的精英，若能有效發展其卓越的實作能力，將來在技職領域必可開創屬於自己的康莊大道。

獲得機械製圖職種金手獎第一名的黃寶弘同學與電腦輔助機械製圖職種金手獎第三名的蘇宗和同學，皆自國小時期即投入機械製圖領域，從全國技能競賽青少年組一路累積實戰經驗，透過大小賽事奠定扎實基礎。黃寶弘表示，賽前不斷調整狀態，所幸比賽當天順利發揮實力。指導教練邱柏瑄、楊秦富老師指出，兩位選手除平日密集訓練外，假日也持續到選手室精進技術，春節僅休息三天，師生並透過運動紓壓，培養深厚情誼，歷經三年紮實培訓，終於在工科技能競賽中脫穎而出，也讓永工製圖科締造連續兩年榮獲金手獎第一名的佳績。

此外，榮獲室內空間設計職種金手獎的黃子育同學，以及室內配線職種金手獎的方志勇同學，同樣在平日與假日投入大量時間磨練技能，使專業學習與實作能力大幅提升。兩人分享，訓練過程中難免遭遇瓶頸，但只要保持初衷、持續堅持，遇到問題立即請教指導老師，缺乏靈感時透過運動或上網蒐集素材轉換心情，並培養興趣抒解壓力，便能重拾動力，最終迎來屬於自己的榮耀時刻。

另外，永靖高工專業技能培養也向下紮根，由電機科與製圖科老師培訓縣內國中小有意願的學生，參加第55屆全國技能競賽中區分區賽，在青少年組工業控制、CAD機械設計製圖、電器裝配職種皆獲得優異成績。

校友會理事長，彰晟營造曹榮源董事長以及家長會江威漢會長，特地頒發獎勵金給工業類技藝競賽得獎選手，曹理事長表示，學弟妹傳承校訓「勤樸專精」的精神，一步一腳印耕耘技藝，值得肯定，未來校友會也會持續支持技藝競賽所需。家長會江威漢會長也感謝指導老師傾囊相授，讓選手專業能力更上層樓。家長會也會持續獎勵選手及指導老師。

永靖高工校長林麗容表示，感謝所有指導老師在培訓期間的付出，也感謝校友會及家長會的全力支持，企業家陳景松先生提供獲得金手獎前五名的選手獎勵金。今年校長在賽前也到各科選手室，為選手和指導老師加油打氣，也安定選手的心。