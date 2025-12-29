永靖高工工科技藝賽大放異彩 勇奪4金手獎、2優勝

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】國立永靖高級工業職業學校今（29）日舉辦成果記者會，公開學生參加114學年度全國高級中等學校工業類技藝競賽的亮眼成績，在全國943名選手、29個職種的激烈競爭中，勇奪4座金手獎及2項優勝，展現技職教育深厚實力。

技高一籌！114學年度全國高級中等學校工業類技藝競賽成績揭曉，永靖高工學生奪得4座金手獎及2項優勝。（永靖高工提供）

114學年度全國高級中等學校工業類技藝競賽競爭激烈，吸引全國943位選手角逐29個職種。永靖高工學生憑藉紮實的專業訓練與穩定臨場表現，在多項職種中表現突出，成績相當亮眼。

其中，機械製圖職種由黃寶弘同學榮獲金手獎第一名；電腦輔助機械製圖職種蘇宗和同學獲得金手獎第三名；室內空間設計職種黃子育同學及室內配線職種方志勇同學，分別奪得金手獎第三名與第八名；此外，車床職種劉宗翰同學及工業配線職種蔡侑洲同學也獲得優勝肯定。

實習處主任張接明指出，機械製圖金手獎第一名黃寶弘與電腦輔助機械製圖金手獎第三名蘇宗和，從國小時期即接觸製圖領域，並持續參加全國技能競賽青少年組，累積豐富實戰經驗。黃寶弘分享，賽前反覆調整狀態，正式比賽時順利發揮，對結果相當感恩。

此外，室內空間設計金手獎得主黃子育與室內配線金手獎得主方志勇也分享，訓練過程中曾多次遭遇瓶頸，但在老師即時指導與自我調適下逐步突破，最終享受努力後的成果。

永靖高工也持續向下扎根技職教育，由電機科與製圖科教師團隊培訓縣內國中小學生，參加第55屆全國技能競賽中區分區賽，在工業控制、CAD機械設計製圖及電器裝配等職種皆獲得優異成績。

為肯定學生表現，校友會理事長、彰晟營造董事長曹榮源與家長會會長江威漢，特別頒發獎勵金鼓勵得獎選手。曹榮源表示，學弟妹傳承校訓「勤樸專精」精神，一步一腳印精進技藝，校友會未來也將持續支持技藝競賽發展。

校長林麗容表示，感謝指導老師在培訓期間的辛勞，以及校友會、家長會與企業界的大力支持；企業家陳景松先生亦提供金手獎前五名選手獎勵金。她在賽前也親赴各科選手室為師生加油打氣，勉勵學生穩定心情、勇敢迎戰，最終交出亮眼成績單。