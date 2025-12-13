永靖「謝平安家年華」萬人同慶呷平安

▲今年的「梅花平安宴」盛況空前，席開338桌，創下歷年新高。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／彰化 報導】2025年「永靖謝平安家年華」於今(13)日至明(14)日熱鬧登場，由永靖鄉共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會及成美文化園共同舉辦，在彰化縣政府、永靖鄉公所及全鄉24村社區攜手推動下已邁入第七年，吸引破萬名鄉親與遊客齊聚永靖。今日活動現場，由彰化縣長王惠美、永靖鄉長魏碩衛，以及立法委員陳素月、黃秀芳、謝衣鳳等人均到場與民眾一同謝平安、為來年祈願平安順遂。

▲彰化縣長王惠美（中）與成美文化園董事長魏應交（中左）、永靖鄉各界代表親臨現場大合照。

今年「永靖謝平安家年華」擴大遶境規模，永安宮主委胡順銎表示，今年共有36座神尊參與全鄉遶境，並特別邀請彰化正月軒北管樂團進行扮仙表演，透過傳統藝陣的迎福儀式向神明獻禮，讓謝平安的庇佑更加圓滿，為全鄉祈福。為讓更多民眾親身體驗傳統文化，永安宮首次舉辦「擲筊挑戰賽」，準備超過200項好禮，最大獎為最新款手機，活動當天共吸引約1,500名民眾熱情參與，現場氣氛熱絡。

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充與現場民眾開心合照。

今年頂新和德文教基金會也再次邀請味全龍球員陳冠偉、陳子豪、李致霖，以及小龍女李多慧、口水、張晴一同走入永靖，以充滿活力的表演為活動揭開序幕，並與民眾一起搓湯圓，感受在地文化與團聚氛圍，隨後親手發放謝平安專屬紀念品，讓現場民眾能與偶像近距離互動，留下難忘回憶。

其中，「千人封街搓湯圓」每年吸引大批在地鄉親與遊客共同參與，親手將祝福揉進一顆顆湯圓中；今年的「梅花平安宴」更是盛況空前，席開338桌，創下歷年新高，家家戶戶圍坐共享平安滋味，讓整個永靖洋溢著溫暖而濃厚的團聚氛圍。成美文化園同步推出限定夜間市集、夜間參觀與煙火秀，並首次邀請《超級夜總會》到永靖演出，三位主持人全程串場，搭配多位歌手帶來精彩演唱，為謝平安家年華再掀高潮。

▲味全龍球員陳冠偉、陳子豪、李致霖，以及小龍女李多慧、口水、張晴，親身體驗傳統文化「擲筊」。

永靖鄉共好協會理事長陳雍讓表示，七年來持續投入謝平安活動，最重要的意義在於凝聚永靖在地情感與力量，串聯各界資源，期盼永靖謝平安能延伸成為「全世界永靖人的家庭日」，相約每年12月第二個週末回到永靖，謝平安、呷平安、看平安戲。

▲小龍女李多慧、口水、張晴熱舞表演。

謝平安源自早期農業社會於歲末秋收後，用以答謝神明庇佑的酬神儀式，彰化永靖在921地震後曾停辦多年。自2019年起，在頂新和德文教基金會創辦人魏應充的推動與地方人士共同努力下，這項傳統得以重新恢復，並逐年擴大規模，成為凝聚地方情感、讓遊子返鄉團聚的重要年度盛事。（照片／記者廖美雅拍攝）