永飽安康升級2.0版本 永齡基金會再捐一億照顧長輩
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導
永齡基金會去年初發起「永飽安康」計畫，支持全台50家弱勢老人社福機構營養送餐，計畫目標是讓長者「吃得巧、送得到、幸福升級」，歲末年終之際，永齡基金會再度捐款一億元延續推動「永飽安康」計畫2.0，從提升營養、送餐普及到創新照護，攜手打造人人都能安心變老的幸福社會。永齡基金會執行長郭曉玲 今(8)日前往捐贈合作單位之一的雙連社福基金會位於新莊的服務據點，實地關懷並陪伴在地長輩，深入了解第一線長者照護與服務現況。
郭曉玲與長輩們一同參與結合體力與反應力訓練的趣味團康活動，中午也為長輩們準備豐盛的營養午餐，其中更有一道專為年節設計的獨家「御品養生佛跳牆」，為長輩提前感受團圓年味。活動現場笑聲不斷，長輩們不僅吃得開心、也玩得投入，展現滿滿活力；透過陪伴與行動，讓關懷不只是服務，更成為長者生活中持續發生的溫暖日常。
郭曉玲表示，貧困、獨居、行動不便的長者獨自在家中不方便採買煮食，希望不只送給老人家營養餐食，更能提升高齡長輩的幸福感。照顧不只是給予，更是理解與陪伴。讓長者真正活得有尊嚴、有選擇。所以永齡基金會新年度除了延續「永飽安康」計畫捐款一億，更希望鼓勵機構除了送餐與營養管理，更在服務中升級幸福感，讓長輩們不僅吃在嘴裡，暖在心裡。
在銀髮健康管理中，「吃對食物」就是最有效的預防醫學。永齡永飽安康計劃補助讓多家機構得以升級食材與菜單，兼顧營養與美味，讓長輩不再因牙口或疾病放棄享受食物。許多體力衰弱、肌力不足，無法自行起身的長輩，只要在有效改善餐食營養後，就能有效改善行動力。雙連社福基金會陳智鵬總幹事也回應運用永齡補助款開發快樂餐，希望長輩因為菜色的變化跟豐富性，可以在日常感覺開心，也能感受到還有被關心重視的感覺。
過去，偏鄉、山區或人力不足的社區，常因交通不便與資源受限，難以穩定提供長者送餐服務。透過永齡的補助支持，許多服務單位得以升級設備、補足人力，並擴展假日送餐與服務時段，讓更多有需要的長輩被接住。微光行動協會秘書長侯勝宗指出，老齡化是全台灣共同面對的重要課題，對於許多居住在偏鄉、行動不便的弱勢長輩而言，一頓穩定的餐食，往往並非理所當然。當駕駛將餐盒親手送到長輩家中，吃下的不只是一頓溫飽，更是一份被關心、被惦記的溫暖。
每個社區都有在地智慧。永齡鼓勵社福單位發展創新方法，提升服務彈性與效能。包括銀色大門結合外送平台，突破志工短缺困境。新巨輪協會由身障者製作便當給獨老，翻轉角色，促進共融。福氣協會等推動志工參與服務，打造在地自主照顧網絡。許多老人福利機構也在日常送餐與生活照護外，定期規劃長者社團與團體活動，鼓勵長輩走出居家環境，參與社交互動與社會活動。透過持續性的活動參與，不僅有助於維持身體活動能力，也能藉由人際交流，改善長者常見的憂鬱與情緒低落問題，提升整體生活品質。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
