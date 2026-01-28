生活中心／周秉瑜 陳妍霖 胡崇恩 桃園報導

歲末年終，永齡基金會啟動「寒冬送暖」行動，捐贈超過200台行動交通車，給全台各地長輩、身心障礙與兒少等社福機構，總金額超過2億元，要為弱勢團體解決''移動的困難''。

打開後車箱，後座往前倒，讓載運空間又大又寬敞，一整排的新車，通通都是永齡基金會捐贈。

永齡基金會啟動寒冬送暖 捐贈社福機構200台交通車（圖／民視新聞）坐著輪椅，當場測試，無障礙交通車，永齡基金會啟動「寒冬送暖」，捐贈超過200台行動交通車，堪稱全台最大規模，要送給長輩、身心障礙及兒少等社福機構，總金額超過2億。

「永齡愛心大車隊，社福任務無極限！」永齡基金會執行長郭曉玲表示，「我們絕對不是只有一種車一種用途的捐贈,而是根據每個機構實際的服務內容,協助選擇合適的車款,並進行必要的裝置跟配置，也希望在新的一年裡面,這些交通車承載的不是只是人和物資,更把希望、把尊嚴、把關懷的資源深深送到最需要的地方」。

永齡基金會啟動寒冬送暖 捐贈社福機構200台交通車（圖／民視新聞）不少弱勢長輩、獨居長輩、身障朋友，要''移動''不容易，得仰賴社福單位自己募資車輛接送或送餐，永齡基金會聽到社福需求，在歲末年終，及時送暖。

蘭智社福基金會執行長朱瑀瑄表示，「我們宜蘭縣就是從北的頭城到南的蘇澳，其實在這樣的一個部分的話，我們每天的運送人數，如果是26天，那就大概500人次以上，所以其實對我們來講的話,這個服務的人次是非常多的，所以其實它所發揮的功用，其實是非常重要的」。

永齡基金會啟動寒冬送暖 捐贈社福機構200台交通車（圖／民視新聞）璞育文教發展協會理事長黃雅聖也說，「我自己以前都是用我自己的車，我自己的車沒幾年就開了快10萬里程數啦，那現在有了這台車，我自己是可以減輕蠻多的負擔，然後也可以讓更多的人可以受益於這台車子」。基金會用愛心大車隊，及時送暖，要讓社福團體送餐或載送，行善更容易。

