永齡基金會寒冬送暖 捐贈逾200台交通車補足社福「移動缺口」

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸／台北報導

永齡基金會長期走訪全台各地社福第一線，深入了解在地服務所面臨的真實困境。基金會發現，對許多社福單位而言，「交通」往往是最被忽略、卻最關鍵的資源缺口。因缺乏交通工具，不少機構的服務無法穩定推進，更難以延伸至偏鄉地區，甚至有單位多年來持續募款，仍無法籌得一台交通車。

在歲末寒冬之際，永齡基金會啟動「寒冬送暖」行動，宣布捐贈超過200台行動交通車予全台老人、身心障礙、兒少等社福機構，總金額預估逾新台幣2億元，規模之大，堪稱全台前所未見。這不僅是一場大規模的捐車行動，更是永齡基金會以實際行動回應社福現場「移動困難」的關鍵需求，讓服務與愛心能更快抵達需要的角落。

永齡基金會執行長郭曉玲近日親赴車廠，與多家社福夥伴共同討論實際用車需求，從物資運送所需的車廂空間規劃，到身心障礙者福祉車與中巴的升降設計，以及長輩與兒少乘車安全等細節，確保每一項資源都能精準到位。郭曉玲表示，「寒冬送暖的意義，不在於時間點，而在於雪中送炭的行動力。這幾年我走訪地方社福單位，看見許多機構心有餘而力不足，在高齡化社會、偏鄉就學輔導及身心障礙交通服務等挑戰下，承受極大的壓力。我們看到的『移動困難』，不只是距離的問題，更是資源與希望的距離。」

此次計畫也串聯全台超過200家社福單位，共同組成「永齡愛心大車隊」，成為串聯希望的行動網絡。社團法人台灣新巨輪服務協會創辦人陳安宗指出，一台福祉車能讓身心障礙者穩定外出工作、參與社會，不僅促進友善就業與社會參與，更幫助他們重拾尊嚴與自立的力量。蘭智社會福利基金會執行長朱瑀瑄則分享，在大眾運輸不便的地區，中巴能每日穩定接送學員參與課程與自立計畫，大幅提升服務穩定度。

桃園市木匠的家關懷協會總幹事劉修榮表示，有了交通車後，不僅能增加弱勢長輩外出接受服務的機會，也能同步進行物資載運，服務桃園13個行政區的弱勢家庭，整體服務效能明顯提升。台灣璞育文教發展協會理事長黃雅聖也指出，交通車讓每日送餐給獨居長輩、課後接送弱勢兒少，以及物資運送等工作都能更順利推動。台北市攸惜關懷協會創辦人林立青則分享，一台貨車不僅能協助經濟弱勢者跨縣市就業，在重大災害發生時，也能第一時間載運物資投入救援行動，實踐自助助人的精神。

自2000年成立以來，永齡基金會每逢寒冬皆以不同形式持續傳遞關懷，從補助弱勢家庭加菜金、發放防寒物資與生活津貼，到支持送餐服務、兒少據點關懷行動，陪伴無數家庭度過艱難時刻。

郭曉玲進一步表示，今年「寒冬送暖」攜手全台超過200家社福夥伴，打造「永齡愛心大車隊」，形塑一張行動守護網。她強調，只要讓社福夥伴更有力量，台灣整體的社福網絡就能更穩固、更強大。這些受贈單位，都是守護社會的重要尖兵，永齡基金會也將持續以行動同行，讓愛與希望在寒冬中不斷前行。

永齡基金會期盼，透過「移動的力量」建構更具行動力的社福生態系，讓善意形成循環、持續放大。這200輛交通車，不只是運輸工具，更象徵著社福服務的續航力，讓資源有方向、有力量，真正送到最需要的地方。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

【文章轉載請註明出處】