永齡大規模公益贈車 全方位照護200個社福單位
▲中華汽車副總錢經武、永齡基金會執行長郭曉玲及中華汽車副總廖景雲參與啟航儀式。
2026年永齡基金會寒冬送暖，採購中華三菱旗下商用、乘用車款，包含OUTLANDER、ZINGER、COLTPLUS、JSPACE及DELICA等車型逾200台，組成「永齡愛心大車隊」，賦予200個社福單位全方位照護，捐贈對象涵蓋高齡長者、身心障礙與兒少等社福機構，採購金額逾2億元，創下全台大規模公益贈車的首例。
永齡基金會日前舉辦車輛捐贈儀式，邀請台灣新巨輪服務協會、蘭智社會福利基金會、木匠的家關懷協會、臺灣璞育文教發展協會及攸惜關懷協會等逾百家受惠之公益團體共同參與，在永齡基金會執行長郭曉玲的帶領下，宣誓「永齡愛心大車隊」正式啟航。
中華汽車副總廖景雲表示，永齡基金會體貼社福單位的需求，從物資運送貨車的空間規劃、身心障礙者福祉車與巴士的升降設計、長輩與兒童乘車安全等車輛細節，在車型下單到生產製造期間也透過來回溝通逐一確認，而這些寶貴的經驗與用車單位的使用需求也將會作為中華汽車未來車型開發時的重要依據。
本次所捐贈之社福單位橫跨全台各地，中華汽車透過綿密的經銷體系協助永齡展開交車事宜，動員全台營業所共同作業，確保公益單位都能在農曆年前交付新車。
中華汽車擁有厚實的產銷能力，可靈活對應法人客戶購車需求，曾協助教育部「偏鄉學校中央廚房計畫」打造225台恆溫控制行動餐車，這次永齡基金會超過200台公益購車，主動提供捐贈之車輛返廠維修永享9折優惠，以公益支持減輕社福單位養車負擔，也期盼為台灣建立更有行動力的社福生態系。
其他人也在看
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
光明燈人人能點？太歲燈專屬「這生肖」才有效！
歲末年初是點燈祈福的熱門時節，但光明燈與太歲燈的區別常讓民眾困惑。光明燈，又稱平安燈，象徵光明順遂，旨在祈求整體運勢，包含健康、人際與生活順利，不分生肖年齡皆可點，是尋求年度心安的普遍儀式。而太歲燈則專為「犯太歲」者設計，旨在化解流年沖煞，祈求平順、減少波折。廟宇多建議，犯太歲者可優先點太歲燈，再依需求加點光明燈；未犯太歲則單點光明燈即可。點燈不只是宗教儀式，更是自我整理與安定人心的傳統信仰體現，
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。
Honda Monkey等三款經典125小車系，全新配色迎接2026年式更新
Monkey 125、ST125 Dax與Super Cub C125同步換裝新色，延續復古精神注入新世代風格，Honda宣布旗下三款最具代表性的125級距迷你車款，將以全新配色迎接2026年式更新，雖然在機械與技術層面維持不變，但透過視覺風格的全面翻新，為這三款歷久彌新的經典車型注入嶄新活力，也再次展現Honda對復古設計與現代機能並行理念的堅持。
影/結帳排隊吵起來！高雄超商45歲女竟遭73歲阿嬤打倒在地
不是比較年輕就一定贏喔！高雄市鼓山區昨天（1日）發生一場「女人的戰爭」，一位45歲中年女子跟73歲阿嬤，在超商裡因為結帳排隊問題吵架跟打架，結果中年女子被打倒在地。
大家都說景氣不好，豪車為什麼還是一輛接一輛賣？
如果可以將某一年一筆勾銷，你會選哪一年？相信不少人的答案就是2025年，特別是進口車商。
媽祖同意了 白沙屯媽祖擲筊決定4/13南下進香全程八天七夜
苗栗白沙屯拱天宮媽祖一年一度徒步南下雲林北港朝天宮進香，去年報名香燈腳人數逼近33萬人再創歷史新高。拱天宮今天（2日）下午1點依古禮進行擲筊，現場全程直播吸引上萬信眾收看，最後擲筊結果訂於4月13日出
【2026年2月活動推薦】寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、元宵燈會、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了2月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，2月有寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、元宵燈會、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！
HONDA東京改裝車展推出四款結合越野賽車基因的Trail Line越野改裝車
如我們曾經提過， HONDA在本屆東京改裝車展中，宣布推出了兩條全新產品線，一是「Sport Line」用於公路車，一是「Trail Line」用於越野車款。就「Trail Line」車系，HONDA宣布他們正開發多款最新版本的SUV運動休旅，其設計靈感來自該公司多年來在越野賽事中的實戰經驗，包括經典的Baja 1000越野拉力賽。同時，HONDA也在2026年東京改裝車展上展出的四款「Trail Line」的SUV概念車。除融合HRC本田賽車運動公司參與賽車的技術與專業 知識，車款也會採用更具侵略性的造型設計風格。
飲料店留負評…女店長撂人把顧客打到滿頭包！雙方當街追打 場面超火爆
台北市松山區昨晚（1日）發生聚眾鬥毆事件，分別為2男2女共4人，毆打1名男子，造成他背部、頭部及臉部多處挫傷。警方獲報到場處理，得知受害人曾在女主嫌的飲料店留下網路負評，雙方約談判竟演變成衝突，警詢後，將涉案人依罪聚眾鬥毆、傷害、妨害自由及妨害名譽等罪移送偵辦。
愛車停信義區停車場竟遭陌生人攀爬 車頂凹陷
北市一名男子，日前上班時把車停在信義區某地下停車場，沒想到要牽車時，驚見車身有掌痕和鞋印，抬頭一看不得了，車頂凹陷變形，事後報警並調閱監視器，竟然發現是陌生人所為。 #信義區 #停車場 #車頂凹陷 #監視器
男子自稱「神醫」！可拔體內毒針治病 衛生局：最重可判5年、依法嚴查
近日網路流傳台中市潭子區某宗教團體場所，有男子手持棍棒宣稱可為民眾拔除體內「無形毒針」、「小蟲」，以治療眼疾、脊椎疼痛及內臟疾病一事，台中市政府衛生局發新聞稿表示，接獲通報後已立即啟動調查程序，並將派員前往現場稽查；若查有違法執行醫療業務之情事，將依法移送司法機關偵辦，絕不寬貸。
怎能不愛車／豪車也能甩尾 賓利GT S關閉一項功能就飄移
賓利這回為歐陸GT加了一雙舞鞋，全新Continental GT S以及敞篷版GTC S強調「以駕駛者為中心」的操控樂趣。雖然動力不比頂級GT Speed高，但它的底盤科技可不是開玩笑，搭載先進主動式全輪驅動、雙閥減震器、扭矩矢量分配系統與48V防側傾機制，讓這款豪華跑車也能享受飄移的快感。
疑前車突減速! 拖板車急煞"鋼軸重砸馬路"
南部中心／呂彥頡、陳芷萍 高雄市報導一輛載著5根鋼製滾輪軸心的拖板車，行經高雄小港區時，疑似因為前方車輛突然減速，緊急煞車，導致軸心滾落，砸中停在路旁的一輛轎車，也把馬路給砸壞，所幸無人受傷。另外在鼓山區也有施工中的怪手翻覆，吊臂橫跨兩車道，幸好當時沒有車輛經過。兩根鋼軸滾到路旁，砸中停車格的小客車，導致左前保險桿和車門凹陷。（圖／民視新聞）監視器錄下，白色拖板車緊跟在一輛銀色小轎車後頭，板車上載了五隻鋼製滾輪軸心，看起來就很重，突然前方綠色貨櫃車減速要左轉，白色拖板車緊急煞車，這時一根軸心掉了下來，重重的砸在馬路上，接著車頭一陣猛烈晃動，車上剩下的四根軸心也跟著離家出走。兩根軸心滾到路旁，砸中停車格的小客車，左前保險桿和車門凹陷，一根還斜掛在車上，馬路上還能看到一些被砸壞的柏油，還好沒有砸中騎士，否則後果不堪設想。拖板車張姓駕駛：「轎車來到位了才要打方向燈要左轉，我在後面這東西我若沒煞住，就從他的車撞上去了。」高市警高松派出所副所長王元良：「張姓男子駕駛聯結車沿博學路南往北直行，疑似因前方車輛突然減速，緊急煞車，導致板台所載鋼製滾輪軸心數根掉落。」事後司機趕緊找來拖吊車，協助將軸心一個個吊回車上。高雄市中華路正在施工中的怪手，整台車側翻，揚起巨大煙塵。（圖／民視新聞）無獨有偶，中華路也有施工中的怪手，整台車側翻，揚起巨大煙塵。目擊民眾：「就看到它倒下來，然後就砰的一聲很大聲，就覺得整個地面都在震動的感覺。」目擊民眾：「很大聲啊，就直接砰的一聲超大的，嚇了一跳，那個塵土啦，人應該沒事，好像沒有受傷。」怪手吊臂橫越兩個車道，只剩下一個車道可讓車輛通行。現場疑似是台電外包商在中央分隔島處開挖，埋設供應台積電的電纜線，疑似怪手沒有抓好距離，而跌進施工的洞裏，還好當時沒有車輛經過，沒有人因此而受傷，是不幸中的大幸。原文出處：疑前車突減速！拖板車急煞「鋼軸」飛出 砸中路停轎車、柏油路 更多民視新聞報導大S20年前高雄建案「代言美照」曝！超甜總價「2房才這樣」柯志恩選情慘了！高雄市長民調出爐 賴瑞隆大幅輾壓「這選區最鐵」最新民調曝光！陳其邁施政「過半小草也認同」 賴清德滿意度破5成
勞動基金去年大賺1兆1177億 新制勞工平均分紅5.78萬
勞動基金114年投資表現亮眼，全年獲利新台幣1兆1177億元，也是連續兩年收益數破兆元。其中，新制勞退收益數為7469億元，以目前參與收益分配的有效帳戶數估算，平均每名勞工帳面可分紅5.78萬元。
PGO威力125「2萬公里0負評」車主認證！2026台南車展限定加碼優惠
2026台南車展於農曆年前夕熱烈登場，國內機車品牌PGO摩特動力再度參展。本次並非新車首度亮相，而是以「市場實證」為核心主軸，讓已通過消費者長時間使用驗證的車款，再次站上舞台。全國第一輛油電機車PGO isavR威力125，憑藉車主累積超過20,000公里、零負評回饋 的實際表現，成為今年車展中備受關注的省油耐用代表。
飛來橫禍！台中轎車撞倒號誌桿 72歲婦遭波及送醫
今天下午4點左右，台中市北屯區東山路發生交通事故，一輛轎車行經路口時不明原因失控，撞倒臭豆腐店前的號誌桿。倒下的號誌桿疑似擊中一名72歲老婦，造成其頭部撕裂傷，隨後被送往台中慈濟醫院治療。
黃仁勳才剛辦完「兆元宴」！愛店「磚窯」餐廳凌晨傳火警 疑因員工1疏失所致
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（31日）晚間在台北市松山區知名「磚窯古早味懷舊餐廳」舉辦AI供應鏈「兆元宴」，未料該餐廳...
違規被按喇叭「嚇到犁田」！ 惱羞哥衝回家拿西瓜刀追人
社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導惱羞成怒，竟然掏出西瓜刀恐嚇！新北市三重區徐匯中學一帶，昨天（週日）晚上11點多，一名男子騎車右轉時，忘了打方向燈，後方騎士險些撞上，按喇叭提醒，沒想到這一名男子惱羞成怒，趁員警到場前，衝回家拿西瓜刀，回到現場要跟駕駛理論！目擊民眾，看到他拿著西瓜刀追人，嚇了一大跳！深夜大馬路上，一名穿著雨衣的男子，手持超長西瓜刀，一邊揮舞，一邊向對方叫囂！過沒多久，他更朝後方跑了過去！男子東張西望繼續找人！監視器捕捉到，他在找的，就是這對情侶！情侶檔嚇壞，在馬路上死命狂奔！警方獲報趕到現場。員警vs.失控男子：「你先站旁邊站旁邊，怎樣不是很兇，過來啊，剛剛不是很兇。」違規被按喇叭「嚇到犁田」！ 惱羞哥衝回家拿西瓜刀追人。（圖／民視新聞）持西瓜刀的男子，見到員警到場，還是相當囂張！大吵大鬧，還持續對在一旁的情侶檔叫囂！民視記者馬聖傑：「持刀的男子，就是因為在這個路口，右轉的時候沒打方向燈，他不滿被後方騎士叭了一聲，因此他心生不滿，直接衝回家拿西瓜刀出來。」遭追女子：「他騎車要右轉，然後完全沒有打方向燈，差點撞到我男朋友，男朋友就按他喇叭他就自摔，等警察的過程他又突然消失，看到他手上拿一支，大概有60公分的大刀，然後我們兩個一看到直接往後逃。」違規被按喇叭「嚇到犁田」！ 惱羞哥衝回家拿西瓜刀追人。（圖／民視新聞）糾紛發生在新北市三重區，徐匯中學附近，週日晚上11點多，畫面中拍到，這喇叭聲一按，讓32歲的龔姓男子，嚇到自摔犁田！他心生不滿，跑回家拿了西瓜刀、鐵棍，回到現場要釘孤支。遭追女子：「整個很莫名其妙，上一個路口，就已經有發現他怪怪的，就是突然暴衝，然後騎得很可怕。」被喇叭聲嚇到自摔，惱羞成怒掏西瓜刀，這下場就是被依恐嚇罪法辦。原文出處：違規被按喇叭「嚇到犁田」！ 惱羞哥衝回家拿西瓜刀追人 更多民視新聞報導她拍片影射「暗S高市」！網怒轟：別敗壞台灣名聲快訊／台南男陳屍住處「胸口明顯槍傷」 警急追查柯建銘怒了！吳子嘉稱拚連任總召向賴清德要債 喊告開嗆：其心可議
快訊／校園內砰一聲！7旬婦北市「某大學」墜樓 倒臥地面送醫搶救
墜樓意外！台北市汀州路四段某大學，一名年約70歲的婦人從校園內高處墜落，消防局獲報後到場，立即將傷者被送往醫院搶救。警方同時封鎖現場，並調閱監視器畫面，釐清事發經過。