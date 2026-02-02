永齡大規模公益贈車 全方位照護200個社福單位

中華汽車副總錢經武、永齡基金會執行長郭曉玲及中華汽車副總廖景雲參與啟航儀式。

2026年永齡基金會寒冬送暖，採購中華三菱旗下商用、乘用車款，包含OUTLANDER、ZINGER、COLTPLUS、JSPACE及DELICA等車型逾200台，組成「永齡愛心大車隊」，賦予200個社福單位全方位照護，捐贈對象涵蓋高齡長者、身心障礙與兒少等社福機構，採購金額逾2億元，創下全台大規模公益贈車的首例。

永齡基金會日前舉辦車輛捐贈儀式，邀請台灣新巨輪服務協會、蘭智社會福利基金會、木匠的家關懷協會、臺灣璞育文教發展協會及攸惜關懷協會等逾百家受惠之公益團體共同參與，在永齡基金會執行長郭曉玲的帶領下，宣誓「永齡愛心大車隊」正式啟航。

中華汽車副總廖景雲表示，永齡基金會體貼社福單位的需求，從物資運送貨車的空間規劃、身心障礙者福祉車與巴士的升降設計、長輩與兒童乘車安全等車輛細節，在車型下單到生產製造期間也透過來回溝通逐一確認，而這些寶貴的經驗與用車單位的使用需求也將會作為中華汽車未來車型開發時的重要依據。

本次所捐贈之社福單位橫跨全台各地，中華汽車透過綿密的經銷體系協助永齡展開交車事宜，動員全台營業所共同作業，確保公益單位都能在農曆年前交付新車。

中華汽車擁有厚實的產銷能力，可靈活對應法人客戶購車需求，曾協助教育部「偏鄉學校中央廚房計畫」打造225台恆溫控制行動餐車，這次永齡基金會超過200台公益購車，主動提供捐贈之車輛返廠維修永享9折優惠，以公益支持減輕社福單位養車負擔，也期盼為台灣建立更有行動力的社福生態系。