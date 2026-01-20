「永齡希望小學」成立20週年 發出近千萬元獎助學金盼學子勇敢逐夢

永齡基金會設立「銘日希望獎助學金」發出近千萬元獎助學金，幫助同學逐夢。（永齡基金會提供）

永齡教育基金會自2006年起深耕偏鄉、跨越資源落差，以「希望教育」為出發，為超過十七萬人次的學童點燃未來的可能，今年「永齡希望小學」迎來成立20週年，當年希望小學的孩子已進入大專院校、研究所，甚至踏入社會，永齡基金會特別設立「銘日希望獎助學金」，以具體行動支持曾就讀希望小學之校友向學、勇敢逐夢，首屆計畫最終核定629人，合計發出近千萬元獎助學金。

永齡基金會執行長郭曉玲分享：「我們相信，未來不是天生注定。如果能在國小時期接住孩子，溫柔陪伴與專業守護，就能助力他們跨過命運的線，走到更遠的地方。這份獎助學金不只是金額上的支持，更是對每一段努力不懈人生的肯定。」

執行長郭曉玲上台致辭表示，「獎助學金不只是金額上的支持，更是對每一段努力不懈人生的肯定鼓勵同學。」（永齡基金會提供）

獲獎學生背景橫跨全台各地、來自超過80所大專校院，最多數主修管理、工程、醫療與設計類科。而「銘日希望獎助學金」的命名象徵「今日的種子、明日的希望」，向每一位努力不懈的孩子致敬，也期許他們成為未來改變社會的力量。此計畫回應聯合國永續發展目標（SDG 4）所提倡的「公平且包容的優質教育」，並延伸至「減少不平等」（SDG 10）。從偏鄉小學到大專校院，「銘日希望獎助學金」成為台灣少數橫跨基礎與高等教育扶助計畫的公益示範案例。

更可貴的是，永齡基金會不僅關注學業成績，也將「志工服務」、「社會參與」、「專業證照」及「多元學習」納入評選架構，強化年輕世代的社會責任與整體素養，讓扶助不只是幫助弱勢，而是栽培社會未來前進的力量。「永齡希望小學」陪伴孩子走過小學階段的第一哩路，「永齡銘日希望獎助學金」將持續鼓勵學子勇敢跨向未來的每一步。

