永齡希望小學20週年設立「銘日希望獎助學金」 頒發千萬鼓勵清寒學子向上

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導

「永齡希望小學」迎來成立20週年，自2006年起，永齡教育基金會深耕偏鄉、跨越資源落差，以「希望教育」為核心理念，長期陪伴清寒與弱勢學童成長，至今已累積服務超過17萬人次。20年來，許多曾在希望小學受助的孩子，如今已升學至大專院校、研究所，甚至踏入職場，他們在困境中堅持學習、翻轉自身命運，從受助者成為能回饋社會的行動者，逐步成為推動社會向前的希望力量。

為延續這份橫跨20年的教育陪伴精神，永齡教育基金會特別於周年之際設立「銘日希望獎助學金」，以實際行動支持曾就讀希望小學的校友，在高等教育階段持續向學、勇敢逐夢。首屆計畫最終核定629人，合計發出近千萬元獎助學金，許多獲獎學生在家庭經濟與學業壓力並行的情況下，仍展現高度自律與持續精進的學習態度，投入專業培養與多元發展，體現教育長期陪伴所累積的力量。

本次「銘日希望獎助學金」依學生學習階段與整體表現，設立三項獎別。永耀獎每名新台幣10萬元，鼓勵希望小學畢業後持續就讀研究所的學生，支持其在學術研究與專業領域中深耕發展，協助完成研究與學業目標。

銘日獎每名新台幣5萬元，針對申請大專院校並完成資料繳交者，綜合評估其學業表現、自我成長歷程與社會服務參與情形，遴選具亮眼表現者給予肯定與實質支持；希望獎則為每名新台幣1萬元，凡符合希望小學畢業並就讀大專院校資格者，即使未獲前述獎項，亦可獲得提高後的普發獎助學金，期盼在關鍵學習階段，成為學生穩定前行的重要支持。

永齡教育基金會執行長郭曉玲表示，基金會始終相信，孩子的未來並非天生注定，若能在國小階段即時接住孩子，透過長期陪伴與專業守護，便能協助他們跨越命運的限制，走向更遠的未來。她指出，「銘日希望獎助學金」不僅是金錢層面的支持，更是一份對努力不懈人生歷程的肯定，期盼孩子能在被相信的過程中，持續累積前行的勇氣。

本屆獲獎學生來自全台各地，分布於超過80所大專校院，主修領域以管理、工程、醫療與設計類科為多，反映出實務導向與多元發展並行的升學趨勢。這些亮眼的學術背景背後，也承載著一段段不易卻堅定的生命歷程，呈現出教育翻轉生命的真實樣貌。

其中，李翊豪現就讀於國立中央大學電機工程研究所碩士，成長於多重弱勢環境，卻始終保持高度自律與穩定學習表現，大學期間完成永齡師資培訓並兼任家教，將所學回饋社會，展現逆境中仍持續前行的堅毅精神。

許榆蓒現為國立政治大學法律學系大三學生，擁有長達十年的田徑運動生涯，多次代表國家出賽，選擇跨足法律專業，將運動員追求卓越的意志轉化為學習動力，打破外界對身分與能力的刻板印象。蔡幸珍目前就讀於國立臺灣大學哲學系大一，高中起即兼職兩份工作分擔家計，仍維持穩定學業表現，並積極投入社會服務，在艱辛環境中守護理想、實踐回饋，展現高度的承擔與韌性。

「銘日希望獎助學金」之名，象徵「今日的種子、明日的希望」，向每一位努力不懈的年輕學子致敬，也期許他們成為未來推動社會改變的力量。此計畫呼應聯合國永續發展目標中「公平且包容的優質教育」（SDG 4），並延伸至「減少不平等」（SDG 10），從偏鄉小學一路銜接至高等教育階段，成為台灣少數橫跨基礎與高等教育的長期扶助公益示範。

此外，永齡教育基金會在評選過程中，不僅關注學業成績，也將志工服務、社會參與、專業證照與多元學習納入整體評估架構，強化年輕世代的社會責任與整體素養，使教育扶助不僅止於改善個人處境，更進一步培育能回應社會需求、承擔公共責任的未來力量。

