氾濫難抓！ 吐司釣綠鬣蜥 遭咬斷釣魚線跳溪落跑

屏東縣 / 綜合報導

有位釣客蔡先生日前到屏東萬年溪釣魚時，在溪邊草叢發現一隻不小的綠鬣蜥，當下他就用魚鉤勾著吐司「釣」綠鬣蜥，沒想到吐司被吃掉了，釣魚線卻被咬斷，最後這隻綠鬣蜥成功逃掉，由於綠鬣蜥的氾濫，屏東縣府培訓成立獵龍隊抓捕，並提供禮券獎勵，結果統計到今年(114)的11月底，前5名的獵人都獵捕了1萬多隻的綠鬣蜥，每個也都領走百萬元禮券，堪稱都是獵龍高手。

彈弓一射，直接命中一隻綠鬣蜥，除了用射擊的，還有這一招，搖晃樹幹，一隻隻綠鬣蜥往下掉，幾個人深夜出動，獵捕綠鬣蜥，一個晚上就能抓整桶，一個汽油桶裝滿滿，真的有夠多，屏東獵龍隊，日夜出沒捕抓綠鬣蜥，其中這位蔡先生，獵捕工具就是一支彈弓，命中率幾乎百分百。

廣告 廣告

蔡先生說，一開始只是喜歡玩彈弓，後來開始用彈弓去後來又參加，屏東縣府的培訓，加入了獵龍隊成員，累積了近7年的經驗，越抓越順手，而屏東縣府也祭出禮券獎勵，結果蔡先生從年初到11月底，就獵捕了1萬多隻，領了近百萬的禮券，名列前五名，堪稱獵龍高手，不只專業的，有名釣客。

12月13日下午約2點半，跟朋友在屏東萬年溪釣魚時，發現溪邊草叢有綠鬣蜥現蹤，於是釣客蔡先生說：「來來，吃乾淨吃乾淨。」用魚鉤勾著吐司引誘，結果綠鬣蜥一口咬住，釣客覺得上鉤了，用力拉起釣桿，沒想到不但吐司被吃掉，連魚線也被咬斷，試了兩次都一樣，最後這隻綠鬣蜥。

釣客蔡先生說：「哥吉拉過江。」吃乾抹淨直接跳溪落跑，獸醫師表示，雖然綠鬣蜥是草食性的，不過還是有鋸齒狀牙齒，沒有經過訓練合格的民眾，不要徒手去抓，以免被咬傷，

原始連結







更多華視新聞報導

屏東綠鬣蜥移除課程限額800人 10/9開始報名

移除綠鬣蜥控數量！ 彰縣府：個體趨小族群控制見成效

綠鬣蜥啃食紅豆田！一晚捉百隻 圍網補助「護豆」

