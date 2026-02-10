求代孕屢遭丟包 25人控「白菜寶寶」詐千萬
[NOWnews今日新聞] 2019年成立的「白菜寶寶協會」，專帶不孕者赴烏克蘭找代孕，理事長吳素慧曾被大篇幅報導，視為不孕福音。然而25名被害者指控遭丟包損失2000萬，NOWNEWS聆聽她們的告白，如何自救揭穿騙局。
內政部核准白菜寶寶協會 媒體曝光增可信度
「一直到去烏克蘭（後簡稱烏國）代孕，我才體會到金錢可以買到幸福。」這是「白菜寶寶協會」官網上掛著斗大的宣傳標語，YouTube上也能輕易找到吳素慧接受媒體報導，協助不孕者赴烏國找代孕服務過程，受害者人小A（化名），便依循上述宣傳管道找上吳素慧協助，詎料是一場騙局。
小A因身體健康因素， 婚後多年無法順利懷孕，急著想要一個孩子，四處尋求海外代孕管道，最終聯繫上吳素慧。「不孕已讓我人生困擾，沒想到去國外求子希望落空、還被欠款不還，根本是二度傷害！」小A語帶氣憤説。
「一紙內政部核可成立協會證書、經多家主流媒體報導、曾協助30對夫妻赴海外代孕獲子，並辦理說明會。」小A告訴NOWNEWS，白菜寶寶官網上說明與海外多家生殖醫療機構合作，讓她信以為真，萌生一絲「求子」希望，加入吳素慧所成立的LINE群組，從簽約到匯款都在線上完成，直到出發抵達韓國轉機那一刻，一切變了調。
烏俄戰爭改赴哈薩克尋代孕 無簽證滯留韓國6天
「因爆發烏俄戰爭，吳素慧安排我們改去哈薩克（後簡稱哈國）找代孕，還讓我們挑一位女醫生提供卵子。」小A回憶找代孕過程，2024年4月與吳素慧簽約、5月訂赴哈薩克機票、6月14日出發。小A在韓國轉機前往哈國時，被海關告知無簽證拒絕登機，她向吳素慧求助未果，滯留韓國6天，最後只能買機票返台，求子夢碎。
求子心切的小A，回憶被詐騙的過程，她於2024年3月聯繫上吳素慧，積極談妥整趟哈國代孕服務費用為180萬，採階段付費，同年4月3日與吳簽訂合約後，隔日隨即匯款57萬簽約金至對方指定帳戶，最終無功而返。最令小A氣憤的是，事後吳遲不退款，推託費用卡在哈國生殖機構；事隔半年後的11月，又看到吳素慧以理事長身份接受媒體訪問談代孕服務，讓小A炸鍋。
不孕者組自救會揭騙局 25人損失2000萬
為了揭穿吳素慧的騙局，防止更多人受騙，小A成立臉書粉絲社團「白菜寶寶受害者自救會」，將她赴哈國找代孕被丟包的過程PO網，引起共鳴，陸續有多名被害者私訊小A，出面指控吳素慧收錢後被丟包等情況，目前有25名被害人，財損達2000萬元，他們對吳素慧提告詐欺、背信及違反《人工生殖法》等罪嫌。
2025年8月經法院審理，民事方面因吳素慧已退款給小A 20萬元，需給付剩下的37萬餘元簽約金，全案仍可上訴；刑事仍在審理中。
仲介夫妻赴烏國代孕 一審無罪、二審逆轉判刑3月
事實上，吳素慧的爭議事件早就有跡可循。2019年3月，吳素慧向一對不孕夫妻收取2.7萬美元（約台幣85萬），赴烏國尋代孕服務，過程中需至香港辦結婚認證，衍生出1.3萬元台幣的行政費而起爭執，夫妻指控吳不聞不問，導致代孕計畫失敗，怒告違反《人工生殖法》，二審遭判刑3個月刑期，仍可上訴。
判決書指出，吳素慧在爆發香港行政費爭議後，向夫妻表達要終止契約，後因簽證、住宿費等已支付，為「顧全大局」仍陪同夫妻赴烏國代孕。抵達烏國基輔後，全程都是夫妻自行與烏國仲介接洽，指控吳素慧是去玩，完全沒辦事。
吳素慧向法官辯稱：「只是代辦文書認證、簽證等工作。」陳述自己只提供烏國仲介資訊給對方，由夫妻自行聯繫，否認從中媒介代孕賺錢。一審獲判無罪，二審逆轉遭判刑。
二審法官調查發現，吳素慧在群組介紹烏國代孕機構，並提供捐卵者資訊，又協助夫妻與烏國仲介方簽約。事後坦承從雙方的合約中，賺取1000美金佣金（約台幣3.1萬）等犯罪事實明確。
全案經高院審理，依違反《人工生殖法》圖利居間介紹生殖細胞罪，判處吳素慧3個月有期徒刑，共犯林東昇2個月有期徒刑，均可得易科罰金，全案仍可上訴。
白菜寶寶協會宣告解散 被害者籲政府介入監管
2025年7月29日小A與吳素慧對簿公堂，民事言詞最終辯論庭後的隔日（7月30日），白菜寶寶協會隨即在官網公告，「因理事長任期結束後繼無人，故申請解散。」並留下一組烏國醫院客服LINE帳號，NOWNEWS嘗試加入聯繫，對方不讀不回。
小A指出，儘管與吳素慧的官司仍在訴訟中，有聽聞她改名換姓企圖另起爐灶，後續交由司法單位調查釐清。回到小A成立自救會的初衷：避免再有受害者，她同時呼籲政府，台灣代孕尚未合法前，必須介入監管遊走灰色地帶的組織，杜絕下一個白菜寶寶協會。
