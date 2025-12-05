求償依國賠！鯛魚排藥檢搞烏龍「懲處最高至副局長」 衛生局長： 該負責就負責

高雄市衛生局長今再對事件做說明，並表示會國賠。（高雄市衛生局提供）

高雄市衛生局日前於全聯抽驗「台灣鯛魚排」檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」超標，卻3度轉折，最終竟是一場烏龍，為離職女研究員因誤植導致數據被放大10倍，導致最終檢驗結果，全案移送檢調偵辦。對此，衛生局長今（5日）召開記者會，指出究責部份，最高層級到副局長，而求償部分則會依照國賠。

高市衛生局長黃志中強調，檢驗機器未有出問題，在檢驗報告公布後，要求產品下架，業者即提出質疑，因此衛生局回頭再檢視，發現業者也確定產品沒問題，複驗後第3次去檢查所有流程，包含從報告產出的控制條件，但昨（4日）再回去電腦後台出問題，這部分過去沒有人去動，但是離職女研究員更動了。

黃志中表示，電腦會記錄誰去操作，事後查出為陳姓女研究助理，證據蠻明確，雖有進行檢體複核，但是後續職代接手全依照慣性，認為都做了相關設定，再把一次程序跑過，因此未有再重新檢視，認為「這是一個錯誤」，指複驗過程都應注意卻被變動，針對這個錯誤，衛生局會增加程序確認。

至於追究、賠償問題，黃志中透露，當事陳姓女研究助理到案後已承認錯誤，追究責操作人員疏失，最高層級會到副局長；面對求償部分，將會依國賠，該負責就負責，今也將派人向對方致歉。

