求償1200萬協商破局？粿粿、范姜彥豐現身士林法院 調解室內部情況曝光

前中信拉拉隊成員粿粿（江瑋琳），婚內不倫棒棒堂成員王子邱勝翊，讓遭受雙背叛的丈夫范姜彥豐怒揭婚變內幕。（翻攝自粿粿IG）

前中信拉拉隊成員粿粿（江瑋琳），婚內不倫棒棒堂成員王子邱勝翊，讓遭受雙背叛的丈夫范姜彥豐怒揭婚變內幕，並表示手握不倫證據。據了解，原傳出疑求償1200萬等離婚條件已協商完成，不過昨（24日）粿粿與范姜低調現身士林地院家事法庭調解，顯然後續爭議恐仍未畫下句點。

邱勝翊不倫偷吃已婚粿粿，被網酸王子淪小王，婚變風波持續延燒，12月初本刊獨家報導，粿粿與范姜彥豐疑已離婚條件進行訴訟外協商，一度讓外界以為風波即將落幕，不過如今出現轉折，據《ETtoday》報導，24日平安夜2人低調現身士林法院家事法庭，就離婚等相關事項進行調解，顯然相關爭議仍未完全定案。

粿粿、范姜離婚調解氣氛緊張？

據報導，雙方皆由律師陪同出庭，調解過程約1個小時，期間調解室內不時傳出較大的談話聲，聲音大到在外等候民眾也能聽見，氣氛似乎相當緊繃。粿粿離開法院，見到媒體全程未發一語，相隔約莫20分鐘後，范姜彥豐才步出法院，面對記者提問，僅禮貌點頭示意，未多作回應。

粿粿不倫小王「美國行」全衰捲入？

回顧整起事件，屢傳婚變的范姜彥豐突在社群平台發文，指控妻子粿粿婚內出軌邱勝翊，慘遭2人背叛戴綠帽。粿粿二度出面回應，才承認曾有逾矩行為，但否認惡意操作輿論；邱勝翊則在第一時間就承認在對方婚姻關係尚存續期間做出不當行為。這起風波甚至還延燒到「美國行」的簡廷芮以及胡釋安。

