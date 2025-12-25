求償1200萬協商破局！范姜彥豐、粿粿正面對決 平安夜出庭調解離婚

記者蔡維歆／台北報導

粿粿跟范姜被目擊平安夜出庭。（圖／資料照）

粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」。而范姜彥豐因此求償1200萬元，日前傳出雙方終於透過協商達成離婚共識，外界最關心的「離婚價碼」也已有定案。未料24日平安夜，粿粿與范姜仍低調現身士林地院家事法庭調解，看來尚未落幕。

粿粿、王子親密合照被挖出！他神預言「有故事」 千人朝聖：時空旅人（圖／翻攝自粿粿IG）

根據《ETToday》報導，昨平安夜粿粿跟范姜被目擊低調現身士林法院家事法庭，就離婚等相關事項進行調解，雙方由律師陪同出庭，調解過程約1小時。期間不時傳出較大的談話聲，氣氛緊繃。結束後粿粿在律師陪同下率先離開法院，面對媒體提問未發一語，快步離去；過20分鐘後范姜彥豐才步出法院，面對記者詢問「調解是否順利」，僅禮貌點頭示意，隨後離開現場。

而粿粿婚變後全面停工，范姜彥豐近日則發文提到「生活被重新定義之後，速度不再是為了趕，而是穩穩地把每天送到該到的地方」，看來是分享代言產品，網友們也留言給予鼓勵，「看著你往前走也同樣覺得好開心」、「加油」。

