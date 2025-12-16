求償50億美元天價！川普正式提告BBC誹謗：把話硬塞進我嘴裡

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)於15日在邁阿密的聯邦法院正式對英國廣播公司BBC提起誹謗訴訟，並求償50億美元（約新台幣1567億元）。川普指控BBC以不當剪接的方式，惡意扭曲他的演說，涉嫌誹謗。

美國總統川普於15日在邁阿密的聯邦法院正式對英國廣播公司BBC提起誹謗訴訟，並求償50億美元（約新台幣1567億元）。（圖／翻攝白宮官網）

據訴狀內容顯示，BBC旗艦節目「廣角鏡」(Panorama)曾製作一部紀錄片，內容以誤導性的剪接手法，扭曲川普在美國國會暴動前於2021年1月6日的演說內容。川普指控這部紀錄片是BBC「公然試圖干預並影響選舉結果、對他不利」的一部分；剪輯後的影片內容顯示，他試圖煽動支持者遊行國會大廈、直接呼籲支持者使用暴力，「我們要一路走到國會，我也會跟你們一起去。而且我們要戰鬥，我們要拚命戰鬥，如果你們不拚命戰鬥，就不會再有這個國家了」。

川普周一在白宮強調他從未說過這段話，其中「而且我們要戰鬥（And we fight）」此句也是在他說出「我會跟你們一起去（I’ll be there with you）」後55分鐘才講述。川普怒斥：「我是告BBC把話塞進我嘴裡。他們把我沒說過的話，剪成好像我說過一樣。」

BBC董事會主席Samir Shah已在上月10日坦承錯誤，表示該紀錄片那段經錯誤剪接的演說畫面，造成觀眾對川普有煽動暴力的印象。BBC 13日再度道歉，並承諾不再上架、播出該記錄片；不過，BBC表示，儘管對剪輯方式深感遺憾，但沒有提出告訴的法律基礎，並表示截至目前尚未收到川普律師團的聯繫。

