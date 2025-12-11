求助生命線 文字協談比率高 23％弱勢兒 為了省錢不吃飯

生命線「鍵盤後的求救訊號：那些說不出口的話」青少年文字協談三年成果發表11日召開，分享三年成果數據、青少年求助概況，呼籲志工踴躍投入。（王英豪攝）（珍惜生命，安心專線：1925）

衛福部統計，近年兒少自殺通報比率不斷成長，自殺更成為2024年12歲至17歲主要死因第2名，考量青年撥打1995電話比率偏低，生命線因而從2023年起開辦「線上文字協談」服務。世界展望會11日發布的《2021-2024台灣經濟弱勢兒少需求動態趨勢報告》指出，有23％弱勢兒少為了省錢不吃飯、比率創下近4年以來新高。

生命線2024年統計，以13至29歲來看，占電話協談比率僅10.31％，文字協談占比則達84.7％，電話協談中透露自殺意念或自殺行為達9.11％，但文字協談比率則達37％透露自殺意念、甚至有5％表達已有自殺行為，電話協談平均時間為18分鐘、文字協談則高達55.7分鐘。生命線主任陳萱佳說，期待可以擴大服務時段，並規劃設置IG、thread等管道。

台灣世界展望會11日發布的《2021-2024台灣經濟弱勢兒少需求動態趨勢報告》指出，有23％弱勢兒少為了省錢不吃飯、比率創近4年來新高，也有3000餘名兒少常以低營養食物果腹，世展會指出，弱勢家庭多仰賴不穩定的非典型工作維生，物價通膨對他們更是影響重大。

報告指出，受經濟壓力影響，25％國中以上兒少決定畢業後不升學、也創4年新高；無故未上學的兒少也有19.2％是因「想打工賺錢」，且國中以上兒少中半工半讀比率達26.1％、也創近4年新高，投入工作的有7％兼多份工作，周工時達40小時以上。全國各縣市安心專線1925