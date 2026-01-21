求助縣府無果！家屬燒光200萬存款「只為找到母親」 吊車大王出手了

「吊車大王」胡漢龑得知罹難家屬困境，決定前往花蓮協助。圖／翻攝自胡漢龑臉書

花蓮光復鄉馬太鞍溪去年9月23日發生溢流，造成19人死亡，至今仍有5人失聯，其中住在佛祖街336巷內一名失蹤罹難者71歲張姓婦人，當時與兒子莊先生在家中，因牆壁倒塌，導致莊先生臉部被冰箱撞擊、手鬆開，回神時原緊握的母親已被大水沖走，如今尚未找回體，家屬無奈求助縣府無果，自掏腰包租怪手找回母親，不過目前存款幾乎花光，「吊車大王」胡漢龑得知消息，便立即決定前往花蓮協助。

張先生指出，母親因被洪水沖走，洪災至今仍未找回遺體，無奈日前向大平村村長及花蓮縣府求助，村長竟稱「房子都沒了，要冰箱、電視幹嘛」，拒絕發放賑災物資，也不肯幫忙申請相關補助，遲遲等不到怪手幫忙。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，家屬無奈求助縣府無果，自掏腰包租怪手找母親遺體。圖／翻攝畫面

張先生為了找到母親遺體，只好自掏腰包，2個多月花了近200萬元存款租怪手，不過目前存款將近，只好自己開怪手，強調自己只想「找到媽媽」，不敢想像需要挖多久。

「吊車大王」胡漢龑得知此事，20日於社群發文指出，一句我只想「找到媽媽」令他心頭一陣酸，因為「我也很愛我的母親！」經一夜思考，決定帶著機械前往花蓮光復鄉支援，感嘆「或許家屬的心願只是想挖出家裡，看看母親是否淹沒在裡面」，然而有些人或許認為沒意義、浪費人力，但「那就是一個當兒子心碎遺憾的小心願」，知道媽媽沒了，也還是僅存一點點希望，盼罹難者能早日出土，讓家屬們安心。



