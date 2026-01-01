求她搧耳光、踹屁股得付錢 東京「筋肉女子」挑戰東瀛審美

「筋肉女子」員工因健身共同愛好成為姊妹淘，休假會一起逛街、吃飯、美容美甲。路透社



東京池袋繁華街區有著一間挑戰傳統的運動吧「筋肉女子」，顧客付6000日圓（約1205元台幣）入場，店內女性服務生有著令多數男性汗顏的肌肉線條與六塊腹肌。如果額外付款，筋肉女子可提供特別「殺必死（サービス，服務）」，例如將顧客舉高高、讓顧客當「人肉三明治」，或者狠狠搧給顧客一巴掌。

路透社報導，運動吧「筋肉女子（Muscle Girls）」2020年開幕，以健身為主題，工作人員也都是練成肌肉棒子的女子，在網路上快速走紅，現每天顧客約100人，經理38歲的張替瞳受訪表示日本傳統審美觀中女子應纖瘦、平胸、長腿，「不過來我們這裡的顧客不這麼認為」。

「筋肉女子」員工表演引體向上。路透社

顧客支付6000日圓（約1205元台幣）可進場80分鐘，場內的筋肉女子們會送上一杯高蛋白飲，其餘飲料無限暢飲。穿著豹紋或各式運動內衣和小短褲的工作人員會表演引體向上、鋼管舞、徒手捏爆葡萄柚擠汁等等節目。

「筋肉女子」員工表演鋼管舞。路透社

如過顧客額外付錢，2名筋肉女子可抬著顧客的臀腿，將顧客舉高高，或由2名筋肉女子前後夾著著顧客（女性限定），有如人肉三明治；另外也提供公主抱、踹屁股、搧耳光等；根據曾到店中的台灣遊客遊記，有顧客挨巴掌後嘴角流血。

將顧客托高是「筋肉女子」提供的額外計費服務。路透社

路透社報導，根據經濟合作暨發展組織（OECD）統計，以身體質量指數（BMI）計，日本成年女性體重過輕比例約9%，在主要已開發國家中最高，幾乎是美國、德國的5倍。今年日本一個由醫界及學界組成的研究小組警告，「纖瘦為美」的傳統女性審美，會導致女性營養不良和其他健康問題。

「筋肉女子」的經理張替瞳說，店內30名左右的員工都熱中健身、健美、混和健身（CrossFit），「當我和以前同學聊天時，我能強烈感受到她們被那些陳舊觀念束縛，她們只想瘦。」

「筋肉女子」員工的舞蹈表演。路透社

這間店給了張替瞳歸屬感，這些熱愛健身的女孩們一起工作，放假時一起購物、吃飯、美甲，也一起健身分享各種運動與飲食資訊，還一起參加健美比賽。

東京池袋運動吧「筋肉女子」的員工參加健美比賽。路透社

2023年加入「筋肉女子」的守屋優香說，這群熱愛健身、鋼管舞的同事深深影響了她，她現在參加健美比賽，希望成為日本第一的健美運動員：「女性之美並非僅在於纖瘦，我希望更多人能夠欣賞肌肉之美。」

「筋肉女子」經理張替瞳。路透社

路透社指女子健美在日本逐漸受歡迎，不少城市有相關比賽，雖仍非主流，但能接受者愈來愈多。根據「電通總研（Dentsu Soken）」2021年調查，43.7%日本受訪者認為「男人應有男子氣概，女人應有女人味」；2023年，抱持此想法的比例降為38.2%。

「筋肉女子」員工為顧客徒手擠葡萄柚汁。路透社

「筋肉女子」員工在工作空檔的休息時間繼續健身。路透社

「筋肉女子」的員工都是熱愛健美、健身的女性。路透社

38歲的張替瞳是「筋肉女子」的經理。路透社

東京池袋運動吧「筋肉女子（Muscle Girls）」在網路爆紅，每天約吸引100名顧客來開眼界。路透社

東京池袋運動吧「筋肉女子」的員工參加健美比賽。路透社

「筋肉女子」員工腹部刺青也是健身主題。路透社

「筋肉女子」經理張替瞳。路透社

「筋肉女子」提供高蛋白飲。路透社

