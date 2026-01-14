求婚吳品潔成功！禾浩辰首露面 被問「雙喜臨門」回應了

禾浩辰、宋芸樺一同出席品牌活動。（圖／記者陳怡伶攝）





藝人禾浩辰在上月24日宣布向女星吳品潔求婚成功的喜訊，消息曝光後，不少演藝圈好友及粉絲紛紛送上祝福，女方也PO出求婚影片，氣氛溫馨又感人。今（14）日禾浩辰與宋芸樺一同出席品牌活動，分享升格為準人夫的喜悅。

禾浩辰平安夜宣布求婚成功。（圖／翻攝自禾浩辰臉書）

禾浩辰今天露面臉上藏不住幸福笑容，他透露在去（2025）年下半年一邊拍戲一邊計劃求婚，由於兩個人同居，因此只能趁對方睡覺的時候準備，保密工作做到家。好友宋芸樺則爆料禾浩辰甚至在公司偷偷練習，只是有點可惜沒有參與到過程，但仍為他感到開心。

至於吳品潔被求婚的時候提到「為什麼不叫我化妝」，禾浩辰也解釋，當天自己有工作，所以是完妝的狀態，回家接吳品潔的時候發現對方沒有化妝，因此稍微提醒一下 不過他也甜喊，「她不管怎麼樣都是最漂亮的。」

至於是不是「雙喜臨門」，禾浩辰澄清只是升格為準人夫，還沒當爸，目前已經挑好登記的時間，也如火如荼在籌備婚禮中，希望可以在今年上半年完成。



