求婚藏驚喜／男星塞納河畔浪漫求婚 船上「國民初戀」點頭嫁

陳曉在巴黎向陳妍希求婚成功，只可惜婚姻僅維持8年就離婚。（本刊資料庫）

樂天女孩孟潔與馮晨軒（餅乾）爆出戀情至今半年，近日傳出兩人的感情不僅穩定，且關係已進一步深化。馮晨軒悄悄於農曆年後規劃海外旅程，帶著孟潔前往杜拜，而行程重點是在當地安排驚喜求婚！過程相當低調，但消息在圈內已悄悄傳開，身邊友人多持祝福態度。求婚對許多明星而言是大事，因此精心策畫的求婚場景，也往往成為演藝圈討論的話題。

周杰倫11年前為了向昆凌求婚可說是煞費苦心，不僅遠赴英國愛丁堡租下一座充滿歷史氛圍的古堡，更在古堡內大手筆打造出一間專屬的浪漫餐廳，為了讓過程更加難忘，當天餐廳內的客人與服務生其實全都是事先安排好的演員，透過細膩的情境設計，營造出宛如電影場景般的氛圍。在溫馨又帶點驚喜的用餐過程中，周杰倫適時向昆凌求婚，成功打動昆凌的心，古堡外隨即施放璀璨煙火，為當晚的求婚儀式畫下完美句點。

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周杰倫精心策劃的求婚儀式，耗資龐大，果然有錢人就是任性。（翻攝自周杰倫微博）

周杰倫11年前為了向昆凌求婚可說是煞費苦心，不僅遠赴英國愛丁堡租下一座充滿歷史氛圍的古堡，更在古堡內大手筆打造出一間專屬的浪漫餐廳，為了讓過程更加難忘，當天餐廳內的客人與服務生其實全都是事先安排好的演員，透過細膩的情境設計，營造出宛如電影場景般的氛圍。在溫馨又帶點驚喜的用餐過程中，周杰倫適時向昆凌求婚，成功打動昆凌的心，古堡外隨即施放璀璨煙火，為當晚的求婚儀式畫下完美句點。

中國大陸演員陳曉當年為了向陳妍希求婚，也曾精心規劃了一場海外求婚，不僅在巴黎的塞納河畔租了一艘船，船上更是準備求婚鑽戒，讓陳妍希感動不已，點頭答應求婚，隔年2016年兩人領證結婚，但這段婚姻最終僅維持8年就離婚收場。

敖犬在攝影棚向交往多年的女友求婚成功，讓在場人感動不已。（翻攝自敖犬臉書）

敖犬與空姐女友交往多年，2023年上小S主持的《小姐不熙娣》錄影，節目中被主持人與來賓拱向女友求婚，在氣氛熱絡的情況下，敖犬當眾單膝下跪，讓在場所有人感動不已。

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