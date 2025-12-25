求媽祖保佑！ 逾千人湧拱天宮 抽籤搶限量斗燈

白沙屯拱天宮「粉紅超跑」靈驗事蹟廣傳，今（25日）舉辦年度平安斗與文昌斗抽籤儀式。（圖／白沙屯拱天宮文化組提供）





白沙屯拱天宮「粉紅超跑」靈驗事蹟廣傳，今（25日）舉辦年度平安斗與文昌斗抽籤儀式。儘管清晨通霄沿海氣溫僅16度、體感更低至13度，仍吸引上千名信眾不畏寒風，甚至有民眾凌晨3點便開始排隊，只為求得媽祖庇佑。



今年廟方共釋出1646盞斗燈（平安斗3000元、文昌斗2000元），為求公平，三年前已改採「先登記、後抽籤」制。今日登記時間從凌晨3點至上午7點截止，共抽出1196支籤，中籤者每人限填2斗、每戶限填21人。現場信眾來自全台各地，有人特地從高雄休假北上，更有信眾昨晚就從澎湖搭機趕來，直呼「全是為了媽祖婆的保庇」。

抽籤儀式開始後，首位被幸運抽中的是來自台中的婦人。她興奮表示，昨晚8點多就來排隊等候，不僅每個月都回來參拜，這次更是一舉抽中頭籤，讓她激動直呼「媽祖真的很照顧我！」



雖然名額有限，廟方也貼心提醒，未抽中斗燈的信眾仍可選擇點光明燈及太歲燈，同樣能祈求平安。現場除了熱情信眾擠滿停車場與廟門，一旁還有攤商免費發送煎蘿蔔糕與抓餅，在這波寒流中成為最溫暖的風景。

