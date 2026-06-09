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記者林昱孜／台南報導

求子多年終懷孕！45歲婦「試管成功竟遇乳癌」，奇美醫跨團隊保母女均安。（圖／奇美醫院提供）

台南一名45歲婦人努力求子多年，好不容易透過試管嬰兒療程成功懷孕，卻在孕期第5週發現右側乳房硬塊迅速變大，確診為乳癌。一家人心情從雲端瞬間跌入谷底，所幸在奇美醫院跨科別團隊精準評估下，量身打造「孕期手術、產後化療」計畫，最終平安剖腹產下1870公克的健康女嬰。

奇美醫院婦產部生殖醫學科主治醫師林毅倫表示，這名高齡產婦的胎兒有單一臍動脈問題，若在孕期進行化療，恐增加早產或胎兒生長遲滯的風險；但若延後治療又擔心危及母體。經生殖醫學科、婦產科、乳房外科等多科團隊共同評估，考量其罹患的黏液性乳癌生長較慢，決定於懷孕18週時進行右側乳房全切除手術。

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林毅倫說，術後母胎狀況穩定，婦人順利於懷孕36週產下健康女嬰，並在產後兩週接續進行化療與賀爾蒙治療。目前追蹤兩年，婦人癌症指數正常且無復發，女嬰也健康長大。針對許多備孕女性擔憂打排卵針會不會導致乳癌的迷思，林毅倫強調，根據國內外大型研究與最新指引，排卵刺激藥物並不會增加侵襲性乳癌的發生率，不孕症治療在專業評估下相當安全，民眾無須過度恐慌。

醫師提醒，懷孕期間因荷爾蒙劇烈變化，乳房自然脹大往往會掩蓋早期乳癌的腫塊，隨著高齡生育與乳癌年輕化趨勢重疊，女性在備孕前應主動進行乳房篩檢。年滿40歲以上的女性，可善用國健署擴大補助的免費乳房X光攝影檢查，至於40歲以下的備孕女性，則強烈建議自費進行乳房超音波檢查，不僅無輻射，對年輕女性緻密的乳腺組織也有極佳的診斷效果。



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