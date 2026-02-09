求子艱辛！若綺順產女兒 楊昇達曬照喊：可以叫我楊爸爸了

藝人楊昇達與老婆若綺正式升格為父母。（圖／翻攝自楊昇達IG）





藝人楊昇達與老婆若綺愛情長跑12年，於2021年結婚，夫妻倆過去曾分享求子之路的艱辛，直到去年父親節，兩人在社群分享即將升格為父母的好消息。今（9）日楊昇達曬出一張抱嬰兒的照片，宣布正式迎來女兒「小雪寶」。

現年40歲的若綺曾在影片中分享，從35歲開始備孕，歷經4次取卵療程，「我跟老公一起經歷了無數次打針、取卵、抽血、配對，一次次基因檢測，原本狀況不是太理想。」直到終於成功懷孕，她也拿著驗孕棒感動落淚。

廣告 廣告

如今，「小雪寶」平安到來，楊昇達在社群曬出照片，只見他抱著女兒，臉上淺淺微笑既溫柔又溫馨，還配文寫下「你各位開放祝福，可以叫我楊爸爸了。」還不忘對若綺喊話「老婆我愛你」。



【更多東森娛樂報導】

●楊昇達父親節宣佈當爸！40歲若綺經歷「無數次打針」激動落淚

●粿粿、王子不倫戀！余祥銓認「無法接受」 柔柔狠吐槽

●被余天嗆欠管教逼當兵！余祥銓曝未入伍原因：國家不要我

