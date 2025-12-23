求子路艱辛！蘭嶼夫妻偏鄉醫療挑戰為懷孕繞半個台灣

▲宜蘊醫療生殖中心台中副院長吳成玄醫師指出，台東有試管或生育保存需求的民眾，勢必得跨縣市前往其他城市就醫，相關交通、住宿與時間成本，都是在求子路上最現實的壓力。

台東加碼全台最高試管與凍卵補助 醫肯定：有助降低偏鄉生育醫療中斷風險

【記者 朱達志／台東 報導】為減輕偏鄉與離島民眾的生育醫療負擔，台東縣政府於（22）日宣布推動「守護婦幼・幸扶助孕計畫」。除中央既有最高15萬的試管嬰兒補助外，縣府再加碼每年一次、最高6萬元試管嬰兒補助，並額外提供凍卵補助最高6萬元，成為目前全台試管、凍卵補助金額最高的縣市之一。

宜蘊醫療生殖中心台中副院長吳成玄醫師指出，這項政策對台東民眾而言幫助許多，由於台東縣內目前尚未設有生殖醫療機構，民眾若有試管或生育保存的需求，勢必得跨縣市前往其他城市就醫，相關交通、住宿與時間往返成本，都是在求子路上最現實的壓力。

廣告 廣告

蘭嶼夫妻為求子繞半個台灣 舟車勞頓拚一次成功

吳成玄醫師分享，近期一對來自台東蘭嶼的夫妻，為了求子遠赴台中接受醫療幫助。太太32歲，結婚三年未孕，檢查後發現合併多囊性卵巢症候群與子宮息肉，先生則有嚴重寡精症；經完整評估後，安排試管嬰兒療程，並同步進行子宮鏡息肉切除手術。

「每一次回診，他們都得先搭船到台東，再轉火車繞行半個台灣到台中，治療期間還必須過夜，再原路返回蘭嶼。」吳成玄醫師指出，這樣的求醫歷程，對體力與經濟都是長期消耗，但夫妻倆感情深厚，每次回診總是相互陪伴。

在完整醫療介入與密集追蹤下，該名個案共取出38顆卵子，成功培養成17顆胚胎，選擇單一胚胎植入後便順利懷孕，孕期穩定發展。這次的加碼補助也讓個案更有信心，未來要再拚第二胎。

▲近期一對來自台東蘭嶼的夫妻，為了求子繞了半個台灣遠赴台中接受治療，順利懷孕畢業。

生育不再受地理限制 補助結合醫療發揮效益

吳成玄醫師表示，目前行情估算，凍卵費用約10-12萬元、人工生殖試管嬰兒費用約20萬元左右。偏鄉個案並非不願意接受醫療協助，而是容易受限於距離與相關成本。「台東縣政府這次加碼補助，實際上也協助民眾分擔從偏鄉到市區求診的隱形成本，讓交通、船費、住宿與時間壓力不致成為中斷療程的原因。」吳成玄補充。

吳成玄也指出，對台東居民而言，補助政策可搭配跨縣市就醫選項，能讓生育治療更具彈性，再使用衛福部補助，實質減輕經濟負擔更有感。「只要符合補助資格，台東的民眾同樣可選擇到具備完整生殖院所接受治療，讓醫療專業與政策資源一起發揮效果。」

吳成玄醫師認為，生育補助的真正價值，不只是金額多寡，而是是否回應民眾的真實處境。透過地方政府加碼補位，讓偏鄉與離島家庭在追求成為父母的路上，不再因地理位置而承擔過高壓力，也讓更多家庭能在合適的醫療支持下，安心規劃未來。（照片記者朱達志翻攝）