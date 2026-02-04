求子驚魂！Sandra終於迎「520心跳聲」竟半夜大出血 臥床10天不敢洗澡只為保住他

知名英文主持人Sandra接受《媽媽寶寶》雜誌專訪。媽媽寶寶雜誌雙月刊提供

知名英文主持人Sandra身兼老師、樂團主唱，在跨年日迎接寶貝兒子的到來，正式晉身為新手媽媽。Sandra接受《媽媽寶寶》雜誌專訪，分享自己的求子路艱辛，第一次聽到心跳是在5月20日，沒想到半夜大出血，第二天回去照超音波，聽到心跳還在的那一刻，她忍不住激動落淚，「對我來說，那才是真正的感動，之後就完全臥床安胎十天，幾乎沒洗澡、下床，起床就是去上廁所，因為真的太害怕再出狀況了。」

Sandra求子之路艱辛。媽媽寶寶雜誌雙月刊提供

分享當時懷孕的喜悅與感動

Sandra是做試管療程，一般植入後照規定要等10天回診確認，她卻忍不住在約第7、8天時，買了據說十分靈驗的驗孕棒驗孕，看到淺淺的兩條線時，那瞬間感動無法言喻，「回診時，醫生宣布我懷孕了，發現我的表現沒有很激動。他還問我：『妳是不是有偷偷測？』」Sandra笑說：「因為之前已經激動過一波了，醫師宣布結果時，我反而是感到欣慰、安心，不過我想或許很多做試管療程的孕媽咪都會這樣吧，真的會想要迫不及待的開獎。」

心情像洗三溫暖般跌宕起伏 生命喜悅的人生密碼「520」

Sandra分享，第一次聽到心跳那天剛好是5月20日，不論是在哪裡感覺空氣中都充滿著粉紅泡泡，聽到心跳聲後，自己馬上傳影片給身邊的親友，「白天時，一切都正常，反而是在當晚半夜一點，我突然大出血，那真的是『洗三溫暖』的一天，當下真的以為可能流產了，但因為已經半夜1、2點，所以，就先打了醫師開的急救針，撐到隔天早上回生殖中心。」所幸照超音波後寶寶仍健在。

Sandra聽見寶寶心跳聲落淚。

為自己做出決定 就是愛自己最好的表現

Sandra表示：「成為媽媽並不是一時興起的衝動決定，而是長久以來的盼望，原本以為在最恰好的時機點備孕，能夠靜待花開，卻沒想到在實現成為媽媽的這一條道路上，就算做好功課，卻仍會迎來意想不到的難題。5年前，我把一切想得太過單純，由於自己是多囊患者，卵子數量應不成問題，醫師說，取9顆卵子就算保險，最後，取了14顆卵子，本來以為成功在望。」

不過，後來卻發現多囊性卵巢的卵子數量雖多，但品質並不好。5年後，14顆卵子只有兩顆能發展成胚胎，且送去檢測（胚胎著床前染色體篩檢PGS）後，一顆唐氏症、一顆則有其他染色體問題，那時的我已經快44歲了，幾乎接近崩潰。」

突如其來的變故讓Sandra不禁懷疑是否白忙了一場，加上自己有多囊問題，又有子宮息肉，還是個免疫媽媽，懷孕這件事似乎難如登天。所幸，在下定決心後，歷經重新養卵、打針、取卵、息肉手術、培養胚胎等過程，最後，雖然只得到一顆基因正常的胚胎，卻一次植入就成功，對她來說，既是努力得來的結果，更是最幸福、美好的天外奇蹟。



