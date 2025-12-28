求子 民政局長姜淋煌金鏟待索

民政局長姜淋煌辦公室內有許多把參與動土活動拿回的金鏟子，提供有意求子的民眾免費索取。

（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

雖然少子化，想求子者大有人在！民政局長姜淋煌因常參加活動中心、廟宇動土典禮，拿回許多金鏟，放置在辦公室內，只要有人想求子即免費贈與，希望讓有意生子者求個好兆頭！

根據民間習俗，金鏟諧音「緊產子」，取其「緊」促、加速之義；「產子」意味添丁進口，寓意祈福早得貴子，旺盛家運。以前的人相傳，將動土開工的金鏟置於床底，可助順利懷孕，祈求好孕臨門。一般民眾因較少參與典禮盛事，衍生後續的「好孕棉」等求子物件。用法部分，根據民俗說法，金鏟可放置於床底或床頭櫃，或置於衣櫃內外。放置方式，正向朝下可助生男（凹面朝下），反向朝上可助生女（凹面朝上）。另有一法，將鏟頭指向丈夫、尾部指向太太，更易求子成功。

姜淋煌說，擔任局長後，經常參與活動中心動土或廟宇興建、改建等活動，每每參與，就拿回一把，雖未細數，致少六、七十把，許多人知道他辦公室內「囤」有許多金鏟，常會慕名而來索取，在少子化下，他樂觀其成，至於是否有成效？姜淋煌說，的確也收到許多油飯、蛋糕，在少子化下，他都樂意包上紅包慶賀。

目前姜淋煌的辦公室內，大約還有二十餘把金鏟子，免費提供民眾索取，若有所成，也是台南喜事，有意索取民眾可電洽三九０一二五六局長室。