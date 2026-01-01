求子17年終於圓夢！台中茂盛醫院試管嬰兒成元旦寶寶

一對結婚17年的夫妻，終於在2026年元旦當天早上7時59分，透過剖腹產迎來重達2940公克的試管女嬰，成為台中茂盛醫院今年第一個元旦寶寶。女嬰父親難掩激動表示，終於迎來第一個孩子真的很感動。

一對結婚17年的夫妻，終於在2026年元旦當天早上7時59分，透過剖腹產迎來重達2940公克的試管女嬰。（示意圖／Pixabay）

這名女嬰的母親今年37歲，在一年前前往茂盛醫院接受治療，並在5個月內順利懷孕。院方透露，目前院內還有2名孕婦等待剖腹產，其中1位媽媽懷了試管龍鳳胎，另外還有1位媽媽正在自然產待產中。為了慶祝元旦寶寶誕生，院方特地準備「荷包蛋馬唐林餅乾」，並在嬰兒床貼上小國旗，象徵寶寶跟115歲的台灣一起過生日。

然而，在喜迎新生兒的同時，台灣少子化問題卻日益嚴重。內政部公布2025年11月戶口統計顯示，當月出生數僅7946人，截至11月底新生兒總數僅有9萬8785人，還不足10萬人，不但無法超越113年的13萬4856人，生育率更是全世界倒數第1名。

在喜迎新生兒的同時，台灣少子化問題卻日益嚴重。（示意圖／Pixabay）

院長李茂盛指出，去年新生兒總數恐低於11萬人,比前年13萬人還少2萬人，再創歷史新低，擔心今年出生數恐面臨10萬人保衛戰。

李茂盛分析，台灣多年來「生不如死」原因與高齡化、晚婚晚育、經濟負擔、養育環境成本高、社會觀念轉變為不婚不生、非婚生子女比例過低等有關。他呼籲政府應跨部會整合，提供民眾生得起、養得起的全方位支持，扭轉少子化危機。

