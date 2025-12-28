求學夢險成詐騙破口，警方與行員成功攔阻百萬損失。（記者劉春生攝）

雲林縣警察局斗六分局斗六派出所日前接獲轄內銀行通報，指稱有民眾疑似遭遇詐騙情事，警方獲報後立即派遣警員薛茂權、黃鈺涵趕赴現場協助查證。

經警方了解，一名年約五十五歲的李姓婦人因抱持進修求學的熱忱，聽信友人介紹，透過網路報名一所名為「西南德保羅大學」的學校，並打算臨櫃匯款新臺幣一百四十萬元作為四年學費。由於李女表示欲一次繳清多年學費，金額龐大且不合常情，承辦行員機警察覺異狀，隨即通報警方協助查證。

警方到場後進一步詢問，發現李女對該校資訊僅知是「友人的朋友介紹」，對學校背景、課程內容及正式聯絡方式均無法詳述。警方並現場查詢該校官方網站，發現頁面結構簡陋、內容粗糙，與一般正規大學網站大相逕庭，且學費收取方式亦不合理；一般學校多採學期或學分制收費，鮮少要求一次繳納多年高額學費，顯見疑點重重。

經警方耐心說明後，李女恍然大悟，驚覺可能落入詐騙集團設下的陷阱，隨即放棄匯款，成功攔阻新臺幣一百四十萬元的損失。

斗六分局呼籲，現今詐騙手法層出不窮，常假借投資、進修或海外學校名義誘騙民眾匯款，民眾於辦理高額金錢交易前，務必多方查證、冷靜思考，如有疑慮可隨時向警方或金融機構諮詢，以免辛苦積蓄落入詐騙集團手中。