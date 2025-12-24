求學夢險遭詐奪！ 警銀即時聯手攔阻守住140萬元積蓄

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】一名55歲婦人懷抱進修求學夢想，卻差點因誤信網路資訊，一次匯出高達140萬元學費，險成詐騙集團獵物。所幸銀行行員機警察覺異狀，立即通報警方，斗六警分局迅速到場查證，警銀聯手成功攔阻鉅額損失，守住民眾多年積蓄，也為防詐合作再添實績。

斗六分局斗六派出所日前接獲轄內金融機構通報，指稱一名民眾臨櫃欲辦理高額匯款，交易動機疑似不合常理，恐涉及詐騙。警方獲報後不敢大意，立即派遣警員薛茂權、黃鈺涵趕赴銀行現場，與行員共同了解匯款背景，避免資金在短時間內遭不法集團轉移。

廣告 廣告

警方調查發現，年約55歲的李姓婦人因長年懷抱終身學習的心願，近期聽信友人介紹，透過網路報名一所名為「西南德保羅大學」的學校，對方聲稱可修習完整學程，並建議一次繳清四年學費。李女深信不疑，準備匯款新臺幣140萬元作為學費支出，未料已悄然踏入詐騙集團設下的陷阱。

由於李女表示欲一次繳納多年學費，金額龐大且與一般求學繳費模式明顯不同，承辦行員在受理過程中察覺異狀，立即啟動防詐通報機制。警方進一步詢問後發現，李女對該校背景、課程內容、師資來源及正式聯絡方式均無法清楚說明，僅表示是「友人的朋友介紹」，資訊來源相當薄弱。

警方隨即現場協助查證相關資料，發現該校官方網站設計簡陋、內容粗糙，缺乏完整校務資訊，與一般正規大學網站差距甚大，且學費收取方式亦顯不合理；多數學校均採學期制或學分制繳費，極少要求一次繳納多年高額費用。經警方耐心說明常見詐騙手法與風險後，李女終於恍然大悟，當場放棄匯款，成功攔阻新臺幣140萬元的重大損失。

斗六分局呼籲，近年詐騙集團手法不斷翻新，常假借投資、進修、海外學校或保證名額等名義，誘騙民眾匯出鉅額款項。民眾於辦理高額金錢交易前，務必保持冷靜，多方查證資訊真偽，切勿僅憑親友轉述或網路宣傳即貿然匯款；如有任何疑慮，應立即向警方或金融機構諮詢，共同守住辛苦累積的血汗錢。