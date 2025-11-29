求學路上不孤單！龍津派出所攜手警友站警民連兩年捐物資 守護126名學子過冬





有一種守護，叫警察與你同在。龍津派出所與龍津警友站長期深耕社區，不僅守護治安，更看見了校園角落的需求。秉持「取之於社會、用之於社會」的公益精神，延續去年的送愛行動，於日前再度啟動校園關懷計畫。在龍津國小、龍津高中及龍海國小的協助下，將一批批滿載愛心的民生物資送到弱勢學童手中，校方對此表達高度肯定，讚許警方與警友擁有滿滿的愛心。

本次活動針對校園內家境清寒、或家庭突遭變故而陷入困境的學生，發放包括白米、胡蘿蔔麵、地瓜麵、食用油及衛生紙等實用民生物資，總計協助126位學子。希望能透過這些物資，減輕家庭經濟負擔，讓孩子們不因突來的變故影響學習與生活，順利度過艱難時刻。

龍津警友站站長紀榮吉表示，送愛守護學子活動已邁入第2年，每次看到孩子們接過物資時露出的安心笑容，就是推動他持續投入的最大動力。他承諾，這項善舉將會在未來每年持續舉辦，期盼讓更多家庭在艱困時期，仍能感受到社會的支持與牽掛。

龍津派出所所長李冠霖則強調，警察工作不只是在第一線守護治安，更是社區的一份子。「能和大家一起把溫暖傳遞出去，是我們最大的使命之一。」李冠霖表示，希望這些物資能成為孩子們的力量來源。龍津派出所與警友站透過具體行動陪伴清寒家庭，在寒冬來臨前點亮了一盞盞希望之光，讓孩子們在成長路上不孤單，更有勇氣向前邁進。

