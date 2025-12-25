求平安 白沙屯拱天宮「拜斗」吸引千人登記

（中央社記者管瑞平苗栗縣日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮年度拜「平安斗、文昌斗」今天辦理抽籤登記，吸引千餘民眾前往，有人遠從澎湖搭機來台，還有人昨晚就到場，等待12小時成為第1個中籤者，欣喜不已。

白沙屯拱天宮於每年底受理信眾新年度點斗燈，祈求消災解厄。拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，斗燈由燈、米、劍、尺、秤、斗籤等器物組成，數量有限，往年曾發生名額瞬間爆滿或是轉賣排隊位置的情況，為平衡信眾參與拜斗的機會，3年前改採「投單抽籤」辦理登記。

依廟方規劃，拱天宮今天清晨3時至7時開放信徒填寫表單，完成審核投單後，8時開始抽籤，中籤者到辦公室完成拜斗登記。

儘管天氣低溫，為祈求新年度平安，仍吸引大批民眾排隊登記，有信徒專程從澎湖搭飛機前往台北，再轉車到苗栗通霄，也不乏來自高雄、台北等地信徒。

來自台中的婦人說，自昨晚7時許就到拱天宮前排隊等候，耗時12餘小時順利抽到第1號，心情非常激動，她說，去年就抽到斗燈，期間每個月都回到拱天宮拜斗祈福，深深感到「媽祖真的很照顧我」，期望媽祖持續保佑全家人平安健康。

廟方指出，今天投單抽籤拜斗人數逾千人，每人最多拜2盞斗燈。陳春發說，沒抽到信眾不要難過，媽祖婆慈悲一樣會保佑眾人。115年元旦起另有光明燈、太歲燈、文昌燈點燈開放登記，且僅接受現場臨櫃辦理，未開放電話、網路、現金袋或其他方式辦理登記，提醒信眾留意，勿遭詐騙。（編輯：林恕暉）1141225