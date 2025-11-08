求復合失敗變奪命殺神！埋伏槍擊「卡彈攏是命」男老師殺人未遂終定讞

記者洪正達／高雄報導

黃姓男老師帶槍入校準備伏擊不願復合的劉女，所幸槍枝卡彈、殺意被見義勇為的另名女老師勸退，後續依殺人未遂罪判處7年6個月徒刑。（示意圖，與本案無關／翻攝畫面）

高雄黃姓男子、劉姓女子都是國中老師，也曾短暫交往過，但黃男不滿被劉女分手力求復合被拒，盛怒之下竟然持槍在校園埋伏並開槍，所幸槍枝卡彈劉女逃過一劫，案經高雄高分院審理後，依殺人未遂罪嫌判處7年6個月徒刑，黃男不服上訴遭駁回，全案定讞。

判決指出，黃男遭劉女分手後多次要求復合被拒，於是盛怒之下上網購買改造手槍，並於校園內的地下停車場埋伏，直到2024年6月26當天下午，劉女準備騎車離去，埋伏在一旁的黃男現身持槍射擊，還好槍枝卡彈，劉女趁黃男排除故障時趕緊騎車逃離現場，並向沿途的另名黃姓女老師求救，黃女於是勇敢的擋在2人之間，並力勸排除卡彈的黃男不要鑄下大錯，黃男才打消念頭，後續警方獲報後循線將他逮捕、送辦起訴。

廣告 廣告

案經高雄地院審理後，依殺人未遂罪判處7年半徒刑，高雄高分院則於今年8月底裁定延押2個月；黃男主張，犯案後曾有輕生念頭，但在家人支持下已打消，又表示，自己心理健康有逐漸下滑趨勢，多押一天就會多焦慮一天，心情像不定時炸彈一樣，請求法官准許交保。

但高雄高分院調查，黃男做案前曾留下遺書，又於檢警偵訊過程中透露輕生念頭，且案發後將作案槍枝藏在辦公室沙發內，有相當理由藉著輕生或逃亡規避司法審判，因此將他裁定駁回，可抗告；不過黃男對於二審結果不服，上訴到最高法院後，法官認為原審無違誤，全案定讞。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

淒美故事上演！高雄情侶口角女跳橋男急摳119 警消垂降…他倆緊緊相擁

新民調「邱、賴」差距變小！陳其邁：別把許智傑當塑膠、民調參考就好

屏東女警如廁發現「不明反光」驚覺偷拍！色龜男警被逮超後悔…下場曝

外送員注意！Foodpanda未投保遭台南市開罰30萬 法院認地方無權敗訴

