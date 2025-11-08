求復合失敗變奪命殺神！埋伏槍擊「卡彈攏是命」男老師殺人未遂終定讞
記者洪正達／高雄報導
高雄黃姓男子、劉姓女子都是國中老師，也曾短暫交往過，但黃男不滿被劉女分手力求復合被拒，盛怒之下竟然持槍在校園埋伏並開槍，所幸槍枝卡彈劉女逃過一劫，案經高雄高分院審理後，依殺人未遂罪嫌判處7年6個月徒刑，黃男不服上訴遭駁回，全案定讞。
判決指出，黃男遭劉女分手後多次要求復合被拒，於是盛怒之下上網購買改造手槍，並於校園內的地下停車場埋伏，直到2024年6月26當天下午，劉女準備騎車離去，埋伏在一旁的黃男現身持槍射擊，還好槍枝卡彈，劉女趁黃男排除故障時趕緊騎車逃離現場，並向沿途的另名黃姓女老師求救，黃女於是勇敢的擋在2人之間，並力勸排除卡彈的黃男不要鑄下大錯，黃男才打消念頭，後續警方獲報後循線將他逮捕、送辦起訴。
案經高雄地院審理後，依殺人未遂罪判處7年半徒刑，高雄高分院則於今年8月底裁定延押2個月；黃男主張，犯案後曾有輕生念頭，但在家人支持下已打消，又表示，自己心理健康有逐漸下滑趨勢，多押一天就會多焦慮一天，心情像不定時炸彈一樣，請求法官准許交保。
但高雄高分院調查，黃男做案前曾留下遺書，又於檢警偵訊過程中透露輕生念頭，且案發後將作案槍枝藏在辦公室沙發內，有相當理由藉著輕生或逃亡規避司法審判，因此將他裁定駁回，可抗告；不過黃男對於二審結果不服，上訴到最高法院後，法官認為原審無違誤，全案定讞。
不良行為，請勿模仿！
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113
更多三立新聞網報導
淒美故事上演！高雄情侶口角女跳橋男急摳119 警消垂降…他倆緊緊相擁
新民調「邱、賴」差距變小！陳其邁：別把許智傑當塑膠、民調參考就好
屏東女警如廁發現「不明反光」驚覺偷拍！色龜男警被逮超後悔…下場曝
外送員注意！Foodpanda未投保遭台南市開罰30萬 法院認地方無權敗訴
其他人也在看
佛堂當提款機！神鬼女出納「靠109張支票」2年吞4545萬 花到只剩79萬
把佛堂當提款機！高雄市一名王姓女子，在正德佛堂擔任出納人員，短短2年，竟然透過填寫空白支票並盜用印章方式，侵佔高達4545萬元公款。創辦人發現帳目不符，全案曝光，王女已經將錢花到只剩79萬元，案經高雄地院審理後，依偽造有價證券罪，判處8年徒刑，並追徵4千多萬元犯罪所得。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
志工齊聚雪霸！ 內政部：感謝國家公園志工守護台灣最美風景
即時中心／顏一軒報導國家公園署雪霸國家公園管理處今（8）日於汶水園區舉辦為期3天的「朗朗雪霸款款行」2025年台灣國家(自然)公園志工聯盟大會活動。內政部常務次長吳堂安出席開幕典禮致詞表示，感謝全台2415位志工長期投入國家(自然)公園服務，每年累計時數高達30萬小時，與政府共同守護台灣珍貴的自然資產，並親自頒發「志工楷模」表彰17位傑出志工夥伴，肯定其在生態保護、環境教育、步道巡護及解說推廣上的專業貢獻。民視 ・ 8 小時前
領10萬好難 男遭行員警察圍住跳針盤問4小時 拿房屋買賣證明才領到
儘管政府成立打詐國家隊，但詐騙案件與金額不降反升，也讓大家神經相當緊繃。近日台中一名張姓男子，想要臨櫃領10萬元，卻被行員認為上了詐騙集團的當，立刻通報警方，接著進入無限跳針環節，最終花了4個小時，張男出示房屋買賣證明才順利領到錢，痛批擾民，更指控警方把他當詐騙成員看待。中時新聞網 ・ 3 小時前
女老師拒復合 高雄男師埋伏國中開槍定罪
高雄黃姓國中老師，要求女老師復合被拒，被控持槍跑到學校開槍報復，所幸「卡彈」未釀憾事，經高等法院高雄分院依殺人未遂罪，判處徒刑7年6月，他不服上訴被駁回並定讞。 高雄地檢署指出，2024年1月至3月間，被告黃男與劉女曾有過短暫交往。劉女後來因個性不合等理由提出分手，黃男則多次要求復合被拒絕，憤而上網自由時報 ・ 8 小時前
有片／騎單車被美洲獅尾隨跟蹤！突加速爆衝 她嚇瘋：對峙4分鐘像永恆
美國加州橘郡惠汀牧場（Whiting Ranch Wilderness Park）日前發生一起驚險的野生動物事件。2名山地車手在步道上騎行時，意外與一頭美洲獅正面遭遇，雙方對峙長達4分鐘，過程被拍下並在網路上瘋傳。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
南韓酒駕致死最高「只判8年」？實例與法律最重終身監禁不符，民眾要求政府嚴格執行
南韓首爾近日接連發生多起因酒駕致死（DUI）的致命車禍，受害者中包含多名外籍人士，相關案件被電視台報導後，很快就引發公眾的憤怒，眾多民眾和專家再次呼籲政府，希望加重酒駕實際刑罰並嚴格落實執法。前述多起酒駕車禍致死，一起發生在首爾東大門，來自大阪的日籍母女走在行人穿越道上，被迎面而來的車輛撞上，50歲的母親當場死亡、30多歲的女兒重傷；警方事後發現、汽車駕駛的......風傳媒 ・ 10 小時前
快訊／千萬信託獨漏他名字！三重男怒砍死胞姊 裁定收押禁見
快訊／千萬信託獨漏他名字！三重男怒砍死胞姊 裁定收押禁見EBC東森新聞 ・ 15 小時前
家裡也能養？哈爾濱女子「遛企鵝」登熱搜 專家示警：恐害動物命危
根據《潮新聞》報導，從曝光畫面可見，女子身穿羽絨服，手持牽繩帶著一隻黑白相間、大小約似成年貓的企鵝，在社區內悠閒行走。多位目擊者表示，企鵝步態緩慢，吸引不少住戶圍觀拍照。對此，小區物業與社區管理人員證實，該名女子並非當地住戶，現場也未能出示企鵝合法飼養證...CTWANT ・ 6 小時前
黃明志持毒涉謝侑芯命案 「延扣90小時」 律師曝最新現況
黃明志持毒涉謝侑芯命案 「延扣90小時」 律師曝最新現況EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
核電廠耐震 台電堅守安全
【記者郭襄陽台北報導】監察委員調查報告關心台電核電廠耐震能力。台電7日說明，自2015年起即依核安會要求，偱SSHAC Level 3程序（美國「地震危害分析資深專家委員會」訂定第 3 層級之程序）辦...自立晚報 ・ 4 小時前
北美台灣醫師義診 貝里斯總理致謝 (圖)
北美洲台灣人醫師協會（NATMA）50人赴台灣友邦貝里斯義診。貝國總理布里仙紐（John Briceno）（右2）穿上義診團制服，向團長許宗邦（左2）致謝。中央社 ・ 13 小時前
鄭麗文出席政治受難者追思會 與共諜吳石無關
(記者蕭文彥台北報導)國民黨主席鄭麗文今天下午在馬場町紀念公園受訪表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。統派社團台灣地區政治受難人互助會今天...自立晚報 ・ 1 小時前
她是情人也是岳母！前成人片女星被控殺兒子老公
她是情人也是岳母！前成人片女星被控殺兒子老公EBC東森新聞 ・ 5 小時前
OpenAI新佈局需求推升 台廠7檔受惠
全球電力設備供應鏈緊張，根據 Restad Energy 研究顯示，自2019 年起主流電力設備交期皆持續上升，其中以高壓開關設備、電力變壓器最為顯著，預估 2025 年底交期增加至逾120/140 週。推測除產能緊缺外，主因源自於兩者皆為基礎建設投資擴大下最大之設備需求來源。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
恐怖情人! 男向女友借錢未果持刀揮舞 警依家暴現行犯逮捕
社會中心／洪巧璇、談駿豪 台北報導又是恐怖情人！台北市警方獲報，有間生活百貨的老闆娘遭男友持刀恐嚇，警方不敢大意，持盾牌到場，救出被害人，並將嫌犯依家暴現行犯逮捕，事後警方調查，原來是嫌犯要向女友討錢未果，雙方才會爆發口角。民視 ・ 5 小時前
爆！違反重大訊息規定 「這家」遭重罰20萬！
台灣證券交易所對玉山金融控股股份有限公司違反重大訊息規定，處以新台幣20萬元違約金。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
平溪線地基崩塌全線停駛到明年1月 颱風恐挾豪雨光復居民憂心
基隆興隆路發生山崩，大塊石頭卡在半山腰，樹木被壓倒且根部裸露在外，導致道路交通受阻，工程人員已拉起封鎖線。此次山崩不僅影響交通，也造成自來水管線受損，41戶民眾無水可用，目前以水車應急，預計11月9日上午才會進行修復。同時，台鐵平溪線因豪雨導致地基崩塌，鐵軌歪七扭八，鋼筋外露，全線停駛至少到明年1月底，目前接駁車以當地居民優先，影響旅客出行便利性。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
楊謹華眼見「媽媽失控」！竟綑綁手腳、嘴貼膠帶丟進浴缸 笑認：滿爽的
楊謹華在《看看你有多愛我》裡不僅面臨女兒遭綁架，竟還反綁自己的母親在浴缸中，楊謹華笑稱：「那場戲其實拍起來滿爽的。」飾演母親的古名伸坦言：「可以理解女兒的作為！」鏡報 ・ 4 小時前
教師高鐵上改作業「紅筆聲被嫌吵」 網秒懂：雞皮疙瘩
高鐵日前推出「寧靜車廂」措施，引發相關討論。一名教師在車廂批改作業，卻被男乘客告知「可以改小聲一點嗎」，讓他十分尷尬，同時引起網友熱議。中天新聞網 ・ 14 小時前
日本流感走向全面大流行 林氏璧指比去年早6周、旅遊可做這些準備
日本有流感疫情，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本流感流行現況為走向全面大流行，兩周前每家醫療機構...聯合新聞網 ・ 12 小時前