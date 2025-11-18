求復合打LINE騷擾前男友4個月 前女友慘遭起訴

圖為基隆地檢署外觀訴。(記者林嘉東攝)

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市彭姓男子與女友小美(化名)分手後，不堪小美為求復合，跑到他工作地點與他住處堵他，打電話給小美母親幫忙規勸；未料，小美反而變本加厲，改打LINE與手機給他，時間長達4個多月，讓他忍無可忍報警提告。基隆地檢署今(18日)偵結依小美涉違反跟蹤騷擾防制法起訴。

起訴書，小美與彭男分手後，為求復合，跑到彭男上班地點、與他住處盯哨、守候，讓彭不堪其擾，傳訊息給小美的母幫忙規勸，想不到小美自今年2月起至與5月間，改打LINE，或未顯示電話號碼的電話給彭男，造成彭男生活上極大困擾，報警提告。

廣告 廣告

小美到案後見彭提出的手機通聯記錄後坦承犯行；警訊後，將小美依涉犯跟蹤騷擾防制法送辦。檢察官調查時，小美也坦承跑去彭男上班地點與住處，與打LINE給前男友，檢方遂依小美涉違反跟蹤騷擾防制法起訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》國小數學期中考分數疑雲 警方要查學童考82？還是98分？

傳羅唯仁帶走2奈米以下大批先進製程機密資料 台積電蒐證中

郭信良索賄案二審無罪 檢方上訴：沒調查清楚就判決

三星揭曉首款 2奈米晶片性能 韓媒爆良率落後台積電「這麼多」

