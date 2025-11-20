求復合竟硬上女友 男子道歉、賠償、和解、最後還被起訴

性侵示意圖。資料照



30多歲的鄭姓男子，與同居女友吵架鬧分手，事後鄭男後悔，大半夜到女友住處求復合，不料當他見到女友穿著睡衣開門，竟然一時精蟲衝腦，進到房內二話不說，就把女友強壓在床指侵，直到對方不斷反抗大聲呼叫才做罷並躺在床上呼呼大睡，直到警方前來將他逮捕移送法辦，事後雖然雙方和解，鄭男賠了一大筆錢，女子決定撤告，但因強制性交為公訴罪，雙方又非夫妻關係，台北地檢署只能依法起訴。

據了解，家境富裕鄭男與女友相戀多年進而同居，然而鄭男卻不知珍惜，疑似在外面偷吃還被女友發現，女友無法諒解鄭男背叛她，2人大吵一架後決定分手，鄭男搬離2人愛的小窩。

分手後鄭男想到女友的好，後悔當初太衝動，今年3月某日凌晨3點多，鄭男疑似藉酒壯膽，前往女住處附近不斷打電話給女友，希望能夠原諒他，2人重新開始，女友被煩到只好開門讓鄭男先進屋內，有什麼事明天再說。

女子因為一早還要上班，開門讓鄭男進屋後準備進到臥房睡覺，沒想到鄭男見到她穿著睡衣，竟尾隨女友進到臥房，然後將她撲倒在床意圖性侵，女子不斷反抗大聲呼叫，鄭男還用手摀住女友的嘴，另一隻手則伸入內褲指侵，最後女子抵死不從，鄭男才放棄並躺在床上呼呼大睡。

女子遭到欺侮後，立即報警並前往醫院驗傷，過程中，她還傳訊息給閨密：「垃圾○強暴我，我報警了，現在在醫院驗傷，真的強暴，好恐怖，我一直尖叫，一直喊救命，我怎麼會有這一天，我一直恍恍忽忽，真的嚇死我了，我一直暴哭」，女子的閨密見到後則不斷的安慰她。

另一方面，警方獲報後立即前往案發地點，卻發現鄭男正躺在床上呼呼大睡，等到警員將他叫醒後，立即將他逮捕歸案並移送台北地檢署偵辦。

對於被告性侵，鄭男辯稱，當時只是要求女友原諒，只有抱抱她，但被她推開還尖叫，由於女友過度反應，又在大半夜怕吵到鄰居，他才用手摀住她，他還說「我的手可能有伸進去她的內褲裡，但應該沒有摸到」。

在女子提出告訴後，突然她又透過律師遞狀表示雙方已經和解，她決定不告了，但因《刑法》強制性交為公訴罪，且檢察官依照女子的指訴、她閨密的證詞，以及在女子下體採集的DNA檢體，發現鄭男的DNA型別，因此認為鄭男涉犯強制性交罪，依法起訴。

