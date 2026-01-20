求復合、討債都遭拒！莽男「1槍爆頭」殘殺女友…載屍31小時自撞才曝光

社會中心／陳弘逸報導

蔡姓男子求復合、討債都遭女友拒絕，憤而拿手槍將人一槍擊斃，犯後載著屍體四處繞，載屍約31小時，直到在台南自撞案情才曝光。（示意圖／PIXABAY）

嘉義縣59歲蔡姓男子跟年紀比他小10多歲的侯姓女子交往，去年不滿被分手，開車載人出來談判，但因求復合未果，蔡男竟拿手槍將人擊斃；犯後載著屍體四處繞，載屍約31小時，直到在台南自撞車禍，人昏迷，警方獲報到場，才揭露這起命案。蔡男遭依法送辦，檢方於近日偵結，將他依家暴殺人、槍砲、公共危險等罪起訴，移審台南地院，日後將採國民法庭制審理。

起訴書指出，蔡男以10萬元購得一把改造手槍及7顆子彈，不滿同居的侯姓女友提分手，2025年9月20日凌晨，開車到女方在嘉義市西區的住處把她載出門。

廣告 廣告

當天，因求復合未果，加上索討債務遭拒，蔡男竟拿手槍朝侯女近距離開槍，子彈擊中頭部，人當場爆頭身亡；他犯案後，載屍從嘉義開到台南四處亂繞約31小時，因服用安眠藥，直到21日晚上10時許，行經柳營區八老爺自撞電線桿肇事昏迷。

因撞擊當下蔡男昏迷，警方獲報到場意外揭露這起命案，並查獲犯案手槍，待人清醒後，將人依法送辦；此案他遭檢方羈押至今，直到近日被檢方依家暴殺人、槍砲、公共危險等罪起訴，移審台南地院，將採國民法庭制審理。

更多三立新聞網報導

啃老逆子殘殺父母！數十刀「劈到見骨」血幾乎流乾…頭遭撞凹死狀超悽慘

靠賣蔥油餅撐起家…慘遭冷血啃老兒奪命！老夫妻「不曾通報家暴」卻遇害

嫁台男要挑老弱殘病？外籍妻跟同鄉分享「擇偶標準」尪聽了嚇到提離婚

癡漢男大生對女僑生伸出魔爪！她大腿、私處遭侵犯…強忍27分鐘超驚恐

