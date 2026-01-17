求愛不成！保全性侵女實習生 賣場連帶判賠300萬

高雄一名賣場保全追求女實習生遭拒，竟偷走對方的班表掌握行蹤，並藏匿機房鑰匙，趁女實習生午休時，強行將人拉進機房伸出狼爪。事件發生於2022年，該名保全不僅事先策劃，將犯案工具藏放在機房內，犯案時更持水果刀脅迫女子屈從，並揮刀割傷對方，犯下一連串惡行，事後還恐嚇被害人不得報警。

5萬坪賣場僅配12名保全 案發時僅8人在職

該名保全落網後，高雄地院判處有期徒刑13年6個月，判決也指出，保全犯案顯示賣場管理鬆散，包括鑰匙保管不當、監視器畫面無人即時監看，且占地5萬坪的賣場，依法應配置12名保全人員，案發時卻僅剩8人值勤，判定賣場須負民事賠償責任，由於該賣場去年遭併購，相關權利義務由收購方概括承受，須賠償被害人新台幣300萬元。

高雄地院行政庭長李育信表示，賣場未盡相當之注意，且忽視賣場安全管理之種種不作為，應與張姓員工連帶賠償，A女精神慰撫金200萬元，賠償A女之父母，精神慰撫金各50萬元。

去年被併購！ 收購方「概括承受」法律責任

對於一審判決，收購方表示尊重，並將依法處理。民眾也認為，賣場本就應兼顧員工的品質，因此本身也要承擔一定責任。只是任何賠償，女生身心受到傷害，恐怕永遠無法痊癒。

