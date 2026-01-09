求愛人妻遭拒…綁架她5歲女兒「餵鱷魚」惡男遭判死！纏訟27年未落幕

國際中心／陳弘逸報導

美國男子追求人妻不成，竟綁架對方女兒丟進沼澤「餵鱷魚」造成女方慘死。（示意圖／PIXABAY）

美國佛羅里達州老翁布萊迪（Harrel Braddy）27年前，在教會認識女子香黛兒（Shandelle），因多次追求未果，竟狠心把女方5歲女童女兒奎蒂莎（Quatisha Maycock）綁架，並丟進沼澤「餵鱷魚」造成她慘死，案件纏訟多年，於2023年判決死刑，但案件將於近日重審，結果仍待陪審團裁決。

據《每日郵報》報導，布萊迪在1998年11月在教會認識香黛兒（Shandelle）並展開追求，但都遭女方拒絕，男方竟一氣之下，綁架她的女兒奎蒂莎，把人載到位於布勞沃德郡（Broward County）有「鱷魚巷」之稱的75號州際公路運河橋邊丟包。

直到案發2天後，才被釣客發現女童遺體，且屍體頭部腹部，明顯有鱷魚啃咬痕跡，且身上有多處傷痕，研判是遭鱷魚咬斷。

布萊迪因案遭逮，案件進入司法審判，於2007年成立一級謀殺罪，判處死刑；受佛羅里達州死刑制度變動影響，案件纏訟到2023年，同樣判處死刑，然而案件將於近日重新再審，仍待陪審團裁決。

