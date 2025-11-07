求救無人理！71歲女絕望殺害102歲失智母 自首心碎喊：我不行了

（示意圖／Pexels）

日本東京近期發生一起長照問題導致的憾事，國立市一名71歲女子小峰陽子涉嫌在家殺害高齡102歲失智母親，之後到警局自首，並抱怨曾向警方、醫護人員求助被拒，最後陷入絕望才下狠手。5日開庭時小峰陽子認罪，法院後續將針對被告精神狀況與刑責輕重進行審理。

綜合日媒報導，東京地方法院立川支部5日審理一起長照問題導致的悲劇，71歲女子小峰陽子與患有失智症的102歲母親福子同住，多年來都是小峰陽子獨自負擔照護工作。檢方指出，案發前一日，小峰陽子親自參觀安養機構，還跟人員抱怨「母親頻繁上廁所，我根本應付不來」，因此希望把母親送到有專人照護的安養機構。

廣告 廣告

在小峰陽子返家後，隔日清晨她的母親從床上跌落，她無法獨自把母親搬回床上，於是打電話報警求助，但警方要求她改撥電話給醫院叫救護車；所幸救護人員趕抵，協助小峰陽子把母親搬回床上，卻留下一句「這次是特例」，讓她瞬間感到被社會遺棄，悲從中來。

結果小峰陽子絕望下，親手掐死她的母親，在案發約2個小時後報警自首，崩潰表示，「我覺得胸口像有鉛塊壓著一樣沉重，陷入絕望，我已經不行了」，承認自己掐住母親脖子，還用刀刺向她。警方到場後，小峰神情平靜，並坦言自己因腰痛無法再協助母親如廁，而母親又無法理解指令，各種「不聽話」行為讓她崩潰。

庭上檢方指控，小峰陽子在照護壓力下產生「若母親不在就能解脫」的念頭而動手；辯方則強調，小峰身心俱疲、腰部受傷，介護早已達極限，行為出於一時絕望。法院後續將針對被告精神狀況與刑責輕重進行審理，而小峰陽子已經71歲，恐面臨監禁刑罰，剩下的日子可能要在牢裡度過。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

震驚！泰國惡母「直播性侵15歲兒子」 每月牟利1萬泰銖

三重男狠殺姐妹衣服全血 不滿1000萬信託沒他動殺機

為千萬家產嗜血砍姊妹！目睹丈夫犯案 兇嫌妻崩潰哭喊：我該怎麼辦？