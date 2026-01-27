求救！ 受困樂園水上器材 小兄弟比540手勢脫困

高雄市 / 綜合報導

昨(26)日有兩位孩童和媽媽前往高雄大樹區遊樂園遊玩，沒想到搭乘水上遊樂器材時，受困在涵洞下方，這時他們不斷對著其他遊客，比出540的手勢，機靈的遊客趕緊通報工作人員，才化解這場5分鐘驚魂記，平安脫困，初步判斷是重量不均所導致。但畫面PO網，網友們直呼，「竟然知道540」，因為這是加拿大婦女基金會，發起的無聲求助暗號，沒想到這次兄弟倆，靠著這簡單手勢，成功化解危機。

遊樂園內民眾看見涵洞下兩位遊客，似乎朝著他們比出手勢，仔細一看，遊客比出5及4的手勢後，接著握緊拳頭比了好幾次，可是乘坐的器材，卻一動也不動，似乎受困了，急忙通報園區工作人員，原來，民眾拍攝地點，是高雄大樹區一家遊樂園，昨(26)日兩位孩童，遊玩過程中，疑似遇到受困情形，才會比出手勢求救。

遊樂園業者說：「基本上它是沒有辦法有動力的，是靠水流的速度來推動這個船隻的運行，初步的判斷是遊客他的一個重量不夠平均，造成船隻有傾斜，傾斜的一個現象，到達現場，用人力的方式去把船隻往前推，那船隻去脫困。」雖然兩位遊客，受困約5分鐘，在園區工作人員協助下，平安脫困沒有大礙，但比著，540的手勢，也讓網友回應「沒有540還以為是拍照打招呼」、「竟然知道540」，因為，這是，由加拿大婦女基金會發起的無聲，求助暗號，經常用於遭脅迫或家庭暴力，5是吸引旁人注意，而4及0分別代表受害者與受困。

記者VS.民眾說：「(有看過這種手勢嗎)沒有，(沒有看過)。」、「(你知不知道)你提我才想起來，(你有看過)有稍微有聽過。」遊樂過程萬萬沒想到，遇到受困插曲，遊客冷靜處理憑藉，簡單短短3個手勢，成功發出求助訊號，順利化解危機。

